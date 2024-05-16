شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الولادة القيصرية أم الطبيعية؟… دراسة جديدة تبين تأثر الجهاز المناعي بطريقة ولادة الجنين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بينت دراسة جديدة أنه يمكن للطريقة التي تتم بها ولادة الجنين أن تغير الطريقة التي يستجيب بها جهاز المناعة لديه لاحقًا للأدوية.

تشير دراسة جديدة من الصين إلى أن الطريق من الرحم إلى العالم، سواء كان مهبليًا أو جراحيًا، يمكن أن يؤثر على مدى نجاح لقاح الحصبة، ووجد الباحثون أن الأطفال الذين يولدون بعملية قيصرية يحتاجون إلى جرعة ثانية أكثر من معظمهم، ومن دون هذا المعزز، يكون اللقاح أكثر عرضة للفشل.

وأجرى التحليل علماء في جامعة كامبريدج وجامعة فودان في الصين، ويتضمن بيانات من 1505 زوجًا من الأمهات والأطفال الرضع في الصين، وذلك وفقا لدراسة تم نشرها في مجلة “ساينس أليرت”.

عادة، نحو 5% من الأطفال الذين تم إعطاؤهم الجرعة الأولى من لقاح الحصبة تحت عمر سنة واحدة لا يظهرون استجابة للأجسام المضادة. ومع ذلك، بين عامي 2013 و2018، كان الأطفال الذين ولدوا عبر عملية قيصرية في الصين أكثر عرضة بنسبة 2.56 مرة لفشل لقاح الحصبة مقارنة بأولئك الذين ولدوا عن طريق المهبل.

ولحسن الحظ، عوضت جرعة الحصبة الثانية هذا الفشل، وأثارت “استجابة مناعية قوية ومتأخرة”. ولكن من المهم أن نعرف هذا التأخير، لأنه يمكن أن يساعد في توجيه سياسات اللقاحات الفعالة.