شكرا لقرائتكم خبر عن حاجة ما تخطرش على بالك.. إزاى غسول الفم ممكن يسبب ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غسول الفم هو منتج شائع لنظافة الفم يستخدمه ملايين الأشخاص يوميًا للحفاظ على أنفاسهم منتعشة وأفواههم نظيفة، ومع ذلك، فقد أشارت الأبحاث الحديثة إلى وجود صلة مثيرة للقلق بين الاستخدام المنتظم لغسول الفم وارتفاع ضغط الدم، وفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth".

وجدت دراسة حديثة أن الاستخدام المنتظم المتكرر لغسول الفم الذي لا يستلزم وصفة طبية كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، بغض النظر عن عوامل الخطر الرئيسية لارتفاع ضغط الدم والعديد من العوامل المربكة المحتملة الأخرى.

ما العلاقة بين غسول الفم وارتفاع ضغط الدم؟

وفقًا للدراسة، فإن غسول الفم يحتوى على مكون مطهر يسمى الكلورهيكسيدين والذي قد يقتل البكتيريا المنتجة لأكسيد النيتريك (NO)، وقتل هذه البكتيريا بدوره قد يرفع ضغط الدم الانقباضى.

وأوضحت الدراسة أن النترات هي المركبات المعروفة بقدرتها على خفض ضغط الدم، فهناك الملايين من الميكروبات الفموية الصغيرة التي تُحول النترات إلى N02، أي النتريت، الذي يتم تقليله إلى NO في أجسامنا، وهو موسع للأوعية الدموية، وبالتالي فهو يساعد على خفض ضغط الدم بشكل حاد.

عندما يقتل غسول الفم هذه البكتيريا المفيدة، ينخفض ​​إنتاج النتريت، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات أكسيد النيتريك، ويمكن أن يؤدي هذا الانخفاض إلى انقباض الأوعية الدموية بشكل أكبر، مما قد يؤدي إلى زيادة ضغط الدم.

وجدت دراسة نشرت في مجلة Free Radical Biology and Medicine أن المشاركين الذين استخدموا غسول الفم مرتين يوميًا شهدوا زيادة كبيرة في ضغط الدم مقارنة بأولئك الذين لم يستخدموا غسول الفم، وكانت الزيادة كافية للإشارة إلى خطر محتمل للإصابة بارتفاع ضغط الدم مع مرور الوقت.

إن العلاقة المحتملة بين غسول الفم وارتفاع ضغط الدم تسلط الضوء على أهمية الوعي بالمنتجات التي نستخدمها يوميًا، وفي حين أن غسول الفم يمكن أن يكون مفيدًا لنظافة الفم، إلا أنه لا ينبغي تجاهل تأثيره المحتمل على ضغط الدم.

فيما يلى.. الإجراءات الاحترازية إذا كنت تستخدم غسول الفم بانتظام:

- لا ينصح بغسول الفم للأطفال أقل من 8 سنوات.

- لا تبتلع غسول الفم.

- الامتناع عن تناول الطعام قبل 30 دقيقة من استخدام غسول الفم وبعده.

- استخدم بدائل مثل شرب الماء بشكل متكرر، ومضغ الحلوى الخالية من السكر، وتجنب غسول الفم الذي يحتوي على الكحول، وحافظ على نظافة الفم الجيدة عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا.

- يجب على المرضى الذين يعانون من ضغط الدم أكثر من 140/90 الامتناع عن استخدام غسول الفم إن أمكن.