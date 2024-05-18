شكرا لقرائتكم خبر عن ما تمنعهاش.. كيف تتناول المكرونة بشكل صحى وبكميات منضبطة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المكرونة من الأطعمة اللذيذة التي يفضلها الكثيرون فهي سهلة الطهى، ولها العديد والكثير من الوصفات الصحية والمفيدة، ويخاف الكثيرون من تناول المكرونة وإدخالها في نظامهم الغذائي خوفًا من سعراتها الحرارية العالية، أو من كونها نشويات، ولكن يعتقد هؤلاء خطأ أنها مضرة بالنظام الغذائى وبوزن الجسم، ولكن بخطوات بسيطة يمكنك أن تتناول المكرونة بأمان، وتستفيد من كل فوائدها، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع eating well.

تابع التقرير أن المكرونة يمكن إدخالها في النظام الغذائى بشكل لذيذ ومحبب لاحتوائها على الدقيق والألياف والبروتين والعناصر الغذائية المختلفة، فهي لا تحتوي على نشويات ودقيق فقط كما يعتقد البعض، فمن الممكن أن تجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة وكذلك تساعد على إمداد جسمك ببعض البروتين والألياف كما أنها مفيدة لعملية الهضم، خاصة إذا تخيرنا النوعيات التي تصنع من دقيق السميد أو القمح.

فيما نصحت الدكتورة صفاء توفيق استشاري التغذية بمعهد التغذية بضرورة الانتباه لنوعية المكرونة وكمياتها، فيمكن استبدالها بمكرونة القمح أو تناول المكرونة العادية، ولكن بكميات بسيطة فى الحصة الغذائية، ويجب أن تكون قليلة ومعتدلة للاستفادة من عناصرها الغذائية والألياف الموجودة بها، لأنها تساعد على الهضم الجيد وتحسين عمليته فضلاً عن البروتين المتواجد في أغلب أنواعها.

ونصحت بإدخالها في النظام الغذائي حتى أنظمة الرجيم وعدم منعها منعًا باتا لأن تلك الأنظمة تحتاج أيضًا لكم من النشويات، وحصة من كل العناصر كالكربوهيدرات والدهون الصحية وغيرها خلال اليوم للبناء والقوة، والطاقة أيضًا، ولا يمكن منع كل النشويات والكربوهيدرات مرة واحدة بهدف إنقاص الوزن، لأنه قد يؤذي بسلامة النظام الغذائي بشكل كامل.

لذا ينصح بتناولها ولكن بكميات محددة دون إسراف أو تناول كميات كبيرة، مع إعدادها بطريقة صحية مثل اضافة صلصة الطماطم قليلة الدهون إليها بعد سلقها أو إضافة الزبادى، أو الخضراوات الطازجة على سبيل المثال، وعدم إضافة الدهون إليها.