شكرا لقرائتكم خبر عن الأطعمة المصنعة السبب..الإفراط في الملح يقتل 10 آلاف شخص في أوروبا يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة نشرتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن تناول الكثير من الملح يتسبب في وفاة 10 آلاف شخص في جميع أنحاء أوروبا كل يوم، ويقول مسؤولو الصحة إن الأطعمة المصنعة هي السبب، مشيرة إلى إن 52 دولة من أصل 53 دولة في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية تستهلك الكثير من الملح.

حذر تقرير من أن تناول الملح الزائد يساهم في وفاة 10 آلاف شخص بأمراض القلب في جميع أنحاء أوروبا كل يوم، حيث يتناول البريطانيون ما يقرب من ضعف المستوى الآمن.

وجدت منظمة الصحة العالمية، إن 52 دولة من أصل 53 دولة في منطقتها الأوروبية تستهلك الكثير من الملح، بما في ذلك المملكة المتحدة، وتوصي البالغين بتناول ما لا يزيد عن 5 جرام من الملح يوميًا، وهو ما يعادل حوالي ملعقة صغيرة، لكن الأرقام تشير إلى أن البريطانيين يستهلكون عادة 8.4 جرامًا يوميًا، وهو ما يحتل المرتبة 39 بين الدول التي شملتها الدراسة وأكثر من فرنسا المحبة للطعام ، تستهلك كازاخستان وقيرجيزستان أكبر كمية تبلغ 17.2 جرامًا يوميًا، ومالطا الأقل 4.92 جرامًا.

وقالت الصحيفة، إن تناول الكثير من الملح هو السبب الرئيسي لارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، يقول مسؤولو الصحة إن الأطعمة المصنعة وأغذية الشوارع، مثل تلك التي يتم شراؤها من محلات السوبر ماركت والوجبات السريعة وبائعي الأسواق العصرية، غالبًا ما تكون "الجناة" الرئيسيين.

ويعد ارتفاع ضغط الدم عامل الخطر الرئيسي للوفاة والعجز في أوروبا، حيث يتسبب في ما يقرب من ربع الوفيات و13% من حالات الإعاقة، عادة لا يكون له أي أعراض، مما يعني أنه من الضروري إجراء فحوصات منتظمة، يمكن إعطاء المصابين بارتفاع ضغط الدم، الأدوية ونصائح حول نمط الحياة للمساعدة في السيطرة عليه.

وقالت الصحيفة، يعاني أكثر من واحد من كل 3 (36.9%) من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عامًا في أوروبا من هذه الحالة، وهي أعلى من أي منطقة أخرى في العالم، ومع ذلك، فإن المملكة المتحدة لديها ثاني أدنى معدل في القارة بنسبة 26.4%، سويسرا هي الأدنى بنسبة 21.9 %، وبيلاروسيا وبولندا هي الأعلى بنسبة 49.2 %، ما يزيد قليلاً عن واحد من كل 3 أشخاص (34%) مصابين بارتفاع ضغط الدم لا يدركون أنهم مصابون به، تعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للإعاقة والوفاة المبكرة في المنطقة الأوروبية، حيث تسبب أكثر من 42.5% من جميع الوفيات سنويًا.

وهذا يعادل ما يقرب من 4 ملايين سنويًا، أو 10 آلاف يوميًا.

ووفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية المعنون "التحرك بشأن الملح وارتفاع ضغط الدم"، فإن الرجال بإلاقليم هم أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بمقدار 2.5 مرة أكثر من النساء، إن تناول الملح أعلى لدى الرجال منه لدى النساء في 47 دولة.

ويدعو التقرير إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من تناول الملح وتحسين الكشف عن ارتفاع ضغط الدم ومكافحته لحماية صحة الناس.

وقال الدكتور هانز هنري كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا: "يمكن الوقاية من الأمراض القلبية الوعائية وارتفاع ضغط الدم إلى حد كبير - ويمكن السيطرة عليها، إن 4 ملايين وهو رقم كبير، هو عدد الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية كل عام - وخاصة بين الرجال، ولا سيما في الجزء الشرقي من إقليم منظمة الصحة العالمية لدينا.

وأضافت الصحيفة، إن تنفيذ السياسات المستهدفة لتقليل تناول الملح بنسبة 25 % يمكن أن ينقذ حياة ما يقدر بنحو 900 ألف شخص من الأمراض القلبية الوعائية بحلول عام 2030.

كانت منظمة الصحة العالمية من الدول التي أدخلت سياسات إلزامية للحد من تناول الملح، مثل فرض قيود على كمية الملح التي يمكن أن تحتويها منتجات الملح بشكل قانوني.

وقال جراهام ماكجريجور، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية بجامعة كوين ماري في لندن ورئيس مجموعة الحملة "العمل على الملح"، إن "ارتفاع ضغط الدم هو أكبر سبب للوفاة في العالم، وهو ما يمثل أكثر من 50% من السكتات الدماغية وأمراض القلب".