شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الإعدادية.. هدى أعصابك وزود تركيزك فى فترة الامتحانات بأطعمة مغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم امتحانات نهاية العام لطلاب الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، وبمناسبة بداية الامتحانات نقدم مجموعة من الأطعمة للطلبة لتهدئة التوتر والقلق، بحسب موقعي Edith cowan و getvisit.

لتقليل التوتر في فترة الامتحانات، حاول تجنب المنتجات المعالجة والمصنعة أثناء الدراسة،غالبًا ما تكون هذه الأطعمة كثيفة الطاقة وتحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون.

بدلاً من ذلك، قم بتحسين تناول الغذاء الصحي من خلال تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات من هذه المجموعات الغذائية الخمس:

-الخضراوات والبقوليات

-الفاكهة

-الحبوب معظمها من الحبوب الكاملة

-اللحوم الخالية من الدهون وبدائل اللحوم

-الحليب واللبن والجبن

هذه الوجبات الصحية والوجبات الخفيفة المقترحة أدناه مليئة بالعناصر الغذائية التي تدعم وظائف المخ، وتوفر إطلاقًا بطيئًا ومستدامًا للجلوكوز، كما أنها غنية بالنشا المقاوم الذي يدعم ميكروبيوم الأمعاء ومحور الأمعاء والدماغ.

أفضل 5 أطعمة للتغلب على القلق قبل الامتحان المكسرات

المكسرات غنية بالعناصر الغذائية وتمنحك الطاقة، من السهل تناولها كما هي، أو يمكن إضافتها إلى أي طبق مثل سلطة سريعة خفيفة على المعدة ومشبعة بنفس القدر.

التفاح

التفاح غني بالأسيتيل كولين، وهو ناقل عصبي يساعد على زيادة الإدراك الحسي والحركة ومن المعروف أيضًا أنها توفر تخفيف القلق.

أظهر أحد الأبحاث أن الطلاب الذين يتناولون التفاح في الغداء قد تحسنوا في درجات الاختبار في امتحاناتهم بعد الظهر.

الزبادي

يحتوي الزبادي على بكتيريا بروبيوتيك نافعة تساعد في الحفاظ على البكتيريا الطبيعية في الأمعاء، كما أنها غذاء رائع يوفر التغذية الأساسية للدماغ.

البيض

يوفر البيض أعلى تدفق للبروتينات والدهون وفيتامين ب12، بيضة واحدة في اليوم يمكن أن تبقيك ممتلئًا وتشعر بالشبع لساعات أطول، وتحسن نمو الدماغ وتحسن اليقظة والانتباه، وتوفر الطاقة وتزيد من الوظيفة الإدراكية.

تساعدك اليقظة العقلية الأكبر على الحفاظ على انتباهك أثناء الامتحانات.

السبانخ

هذه الخضروات الورقية غنية بالمغنيسيوم الذي يساعد على تقليل مستويات الكورتيزول، وهو الهرمون الذي يزيد من القلق كما أنها غذاء صحي للدماغ لأنها تحتوي أيضًا على مستويات عالية من حمض الفوليك.



أضف بعض أوراق السبانخ مع البيض للحصول على وجبة إفطار شهية ومشبعة في يوم الامتحان أو أضف إليها سلطة لإبعاد التوتر.

تذكر دائمًا أن تتناول الأطعمة بسهولة قبل أي اختبارات حاول تناول وجبات متكررة بكميات صغيرة لتخفيف القلق.