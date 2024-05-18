شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب الجلد العصبى.. مشكلة جلدية حادة اعرف أبرز أعراضها وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الجلد العصبى أو العصابى أحد أهم التهابات الجلد المزعجة التي يعانى منها البعض، وتسبب مشكلة واضطراب بحالة الجلد بشكل كبير، وفقًا لتقرير نشر في موقع كليلفلاند كلينيك الطبي المعنى بالصحة العامة، كما أوضح أن هذه المشكلة قد تصيب الكثير من مناطق الجسم، فضلاً عن الساق والمعصم، والأكتاف والأذرع والكثير من المناطق الأخرى ولكن هذه هي الأكثر شيوعًا على الإطلاق.

وتابع التقرير أن أبرز أعراض هذه المشكلة تتمثل في الإصابة بحالة من الهرش الشديد والرغبة في الحكة الدائمة، فضلاً عن ألم ووخز شديد أو حالة من الحرقة الحادة في تلك المنطقة المصابة التي تختلف من مريض لآخر، وتظهر المشكلة على شكل بقع أو ندبات قاسية حادة مزعجة متقشرة، فضلاً عن أنها تصيب بعض المرضى بشكل خاص، وتزيد فرص إصابة من يعانون من مشكلات الوسواس، وكذا الإكزيما والأمراض الجلدية المزمنة.

وتابع تقرير آخر نشر في موقع osmosis أن التهابات الجلد العصبية قد تتسبب بها بعض الأمراض الأخرى، مثل الوسواس القهرى والاكتئاب ونوباته، فضلاً عن أن الأطباء يحددون بعد الفحص الشديد سبب الإصابة بهذه المشكلة، وعند ظهور المسبب يجب علاجه وليست علاج الأعراض الجلدية السطحية وحدها، ويمكن استخدام الأدوية المضادة للمشكلات النفسية والاضطربات كالاكتئاب في علاج بعض الحالات وفقًا للمسبب.