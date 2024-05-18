شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على قلبك؟.. اعرف طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع سطوع الشمس وارتفاع درجات الحرارة، تزداد المخاوف الصحية والتعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة يمكن أن يسبب مشاكل جلدية مثل حروق الشمس والاسمرار، ويمكن أن تزيد الحرارة أيضًا من خطر الإنهاك الحراري وضربة الشمس والجفاف، والحرارة الشديدة يمكن أن تؤثر أيضًا على صحة قلبك، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

لا يؤدي التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة خطر الإصابة بالإرهاق الحراري وضربات الحرارة فحسب، بل يمكن أن يضع أيضا عبئا خاصا على صحة القلب، فهو يضغط على نظام القلب والأوعية الدموية ويجعل القلب يعمل بجهد أكبر، وهذا يزيد من فرصة الإصابة بالنوبات القلبية وعدم انتظام ضربات القلب.

وجسمنا مصمم للتخلص من الحرارة الزائدة بطريقتين رئيسيتين، كل واحدة منهما قد تؤثر على القلب:

1 - الإشعاع: حيث يجب على القلب أن ينبض بشكل أسرع لزيادة الدورة الدموية تحت سطح الجلد.



2 - التبخر: بسببه هناك فرصة للجفاف وانخفاض ضغط الدم مما يؤدي إلى الإغماء أو حتى زيادة تجلط الدم ويؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وبعض الأدوية المخصصة لمساعدة القلب يمكن أن تزيد من المشاكل في الأيام الحارة حيث تبطئ أدوية حاصرات بيتا نبضات القلب وتعيق قدرة القلب على تعميم الدم بسرعة كافية للتبادل الحراري الفعال ومدرات البول تزيد من كمية البول وتزيد من خطر الجفاف.

إجراءات وقائية لحماية صحة قلبك مع ارتفاع الحرارة

لحماية أنفسنا يجب أن نبقى في المنزل فى وقت الظهيرة، و قم بإنهاء مشروعك الخارجي في المساء أو في الصباح الباكر.

عندما تكون بالخارج، حاول شرب الماء كل 20 دقيقة.

إذا كنت مريضًا بقصور القلب، فإن الوضع صعب للغاية حيث يتعين عليك الحفاظ على التوازن بين تناول السوائل وفقدانها لأن السوائل الزائدة يمكن أن تتراكم وتسبب التورم. المراقبة اليومية لوزن الجسم يمكن أن ترشدك إلى كمية المياه اليومية.

تجنب الشاي والقهوة والصودا أو عصير الفاكهة، قد تبطئ الصودا وعصير الفاكهة مرور الماء من الجهاز الهضمي إلى مجرى الدم.

يمكن أن يؤدي الشاي والقهوة إلى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم وزيادة الضغط على القلب.

قم بحماية بشرتك من خلال ارتداء قبعة واسعة الحواف، ونظارات شمسية، وملابس خفيفة الوزن وخفيفة الألوان وفضفاضة أيضًا، ضع كمية كبيرة من واقي الشمس على جميع أنواع البشرة المكشوفة قبل 30 دقيقة من الخروج.