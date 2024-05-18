شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تقلل الكوليسترول والدهون الثلاثية فى الدم بطرق طبيعية.. استشاري يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سليمان بلال، استشارى الحالات الحرجة للقلب بمستشفى قصر العينى، إن الكوليسترول المرتفع والدهون الثلاثية من المشاكل الصحية الشائعة والتي تحدث عندما تزداد نسبة دهون الدم (الكوليسترول والدهون الثلاثية) أكبر من المعدلات الطبيعية، مضيفًا أن الكثير من المرضى لايعرفون بإصابتهم بارتفاع الكوليسترول والدهون، لقلة الوعى بهذا المرض.

وأوضح في تصريح لـ"الخليج 365"، أن أسباب الكوليسترول المرتفع والدهون الثلاثية عديدة أبرزها الوراثة من أحد أفراد العائلة، نوعية الطعام التي تحتوى على النشويات والدهون وكذلك الإصابة بمرض السكرى.

وأشار إلى أن ارتفاع دهون الدم قد يسبب مشاكل خطيرة منها تزايد احتمالية تصلب الشرايين وهو ما يؤدى إلى زيادة احتمالات جلطات القلب والمخ.

وأكد أن أن ارتفاع مستويات الكوليسترول قد تتطلب علاج دوائى في حالات معينة منها: مرضى السكرى فوق سن الأربعين بصرف النظر عن مستوى دهون الدم، وكذلك إذا زادت نسبة الكوليسترول الضار عن 130-180، وكذلك مرضى قصور الشريان التاجى أو جلطات المخ.

وعن أبرز طرق الوقاية من ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية أوضح الدكتور سليمان بلال أنها تشمل:

- تناول طعام صحى ومتوازن مع التركيز على الدهون الصحية مثل: زيت الزيتون

- ممارسة الرياضة بمعدل 150 دقيقة في الأسبوع

- عمل تحاليل وفحوصات بصورة دورية لقياس نسبة الكوليسترول الكلى (الكوليسترول الضار LDL والكوليسترول الجيد HDL) ولا يلزم الصيام عند تحليل دهون الدم في أغلب الحالات حسب أحدث التوصيات العالمية.

وكذلك يجب إجراء التحاليل الدورية كل عامين إذا كان عمرك ما بين 45-65 عامًا للرجال و 55- 65 عامًا للنساء، كما يجب إجراء الفحوصات الدورية كل عام إذا كان عمرك فوق الـ 65 عامًا للرجال والنساء.