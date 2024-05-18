شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة لترطيب جسمك بعد تحذيرات الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مصر ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة، وحذرت هيئة الأرصاد من التواجد خلال ساعات النهار أمام الشمس للحفاظ على ترطيب الجسم.

وأكدت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية والسمنة بطب قصر العيني، أن اتباع نظام غذائي مثالي غني بالألياف والماء يقلل من الإصابة بالجفاف مع ارتفاع حرارة الطقس، مع ضرورة تجنب أشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

وأشارت استشاري التغذية العلاجية، إلى أهمية تناول السوائل وخاصة الماء خلال ارتفاع حرارة الطقس، والهدف ترطيب الجسم، وحمايته من التعرض للجفاف، ولذا يجب تناول السوائل بكثرة وخاصة عند التعرض لأشعة الشمس وخلال ساعات النهار الحارة.

كما نصحت بالإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف خلال ارتفاع درجات الحرارة، لأنها تمد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها، وأيضًا تحافظ علي توازنه مع ارتفاع حرارة الطقس، ومن أبرزها الخيار والخس لأنها غنية بنسبة جيدة من الماء التي تعمل على ترطيب الجسم، أما الفواكه فيمكنك تناول الكانتلوب والبطيخ والعنب لأنها من الفواكه الغنية بالماء، ما يساعد على ترطيب الجسم خلال ارتفاع درجات الحرارة.

وحثت على ضرورة تجنب تناول العصائر المعلبة لأنها مرتفعة نسبة السكريات، ولا تساهم في ترطيب الجسم، بل تعرضه للعديد من المشاكل ومنها زيادة نسبة السكر بالدم، لافتًا علي ضرورة تناول ما لا يقل عن 2 لتر من الماء علي مدار اليوم أو زيادة عن هذا المقدار لتر آخر لتجنب الجفاف.