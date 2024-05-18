شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توصى النساء بتناول البرقوق يوميًا بعد انقطاع الطمث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض النساء بعد انقطاع الطمث لخطر متزايد للإصابة بهشاشة العظام، وقد كشفت دراسة جديدة عن فوائد تناول البرقوق للنساء يوميًا خاصة بعد انقطاع الطمث لتعزيز وتقوية العظام، وفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth".

البرقوق معروف بقيمته الغذائية ومحتواه العالي من الألياف، ما يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، ولكن دراسة جديدة تشير إلى أن البرقوق يمكن أن يحسن ويقوي صحة العظام، خاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

أشارت نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة التغذية إلى أن النساء بعد انقطاع الطمث اللاتي تناولن 50 و100 جرام من البرقوق يوميًا، كانت هناك تأثيرات مثيرة للاهتمام على خلايا مناعية محددة لديهن، حيث أظهرت انخفاضًا في الخلايا المناعية المرتبطة بالالتهاب.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت مجموعتي 50 و100 جرام من البرقوق انخفاضًا في إنتاج المواد الكيميائية الالتهابية بواسطة الخلايا المناعية عند تحفيزها.

تشير هذه النتائج إلى أن البرقوق قد يساعد في تنظيم الالتهاب لدى النساء بعد انقطاع الطمث، مما يحمي صحة العظام ويقلل من خطر الإصابة بالهشاشة، وهي حالة تسبب كسر العظام بسهولة.

في حين أن الدراسة التي أجريت على البرقوق والالتهابات لدى النساء بعد انقطاع الطمث لا تقدم توصية دقيقة بشأن تناول البرقوق يوميًا للجميع، إلا أنها تشير إلى فوائد محتملة عند تناول جرعات تتراوح بين 50 و100 جرام، أي ما يقرب من 5-12 حبة برقوق يوميًا لمدة عام.