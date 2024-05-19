شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضغط الدم في الصباح.. اعرف أسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الطبيعي أن يرتفع ضغط دمك في الصباح بعد الاستيقاظ، هذه الظاهرة المعروفة باسم "الطفرة الصباحية"، هي جزء من النظام الطبيعي لجسمك، ويشير إلى زيادة في ضغط الدم يمكن ملاحظتها في أول 2-3 ساعات بعد الاستيقاظ من النوم، وبالنسبة لبعض الأفراد يمكن أن يؤدى هذا الارتفاع إلى مخاوف بشأن المخاطر الصحية المحتملة، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

ويتغير ضغط الدم على مدار 24 ساعة بعد إيقاع الساعة البيولوجية الذي يصل إلى ذروته في الصباح بعد وقت قصير من الاستيقاظ، وإيقاع الساعة البيولوجية هو الساعة الداخلية للجسم التي تنظم العمليات الجسدية المختلفة، بما في ذلك دورات النوم والاستيقاظ، وإفراز الهرمونات، ودرجة حرارة الجسم.

ويعتقد أن الارتفاع الصباحي في ضغط الدم هو زيادة في نشاط الجهاز العصبي الذي يتحكم في استجابة جسمك، ويؤدي هذا التنشيط إلى إطلاق هرمونات مثل الأدرينالين، والتي يمكن أن تسبب ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم.

بالإضافة إلى ذلك، قد تساهم التغيرات في عوامل تجلط الدم خلال هذا الوقت أيضًا في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ما يشير إلى وجود صلة بين هذه الذروة في الصباح الباكر ومخاطر القلب والأوعية الدموية، وتشير الأبحاث المنشورة في مجلة ارتفاع ضغط الدم السريري إلى أن ارتفاع ضغط الدم في الصباح يمكن أن يساهم في أحداث عكسية للقلب والأوعية الدموية، بما في ذلك المضاعفات مثل السكتة الدماغية أو احتشاء دماغي صامت أو احتشاء عضلة القلب (MI) أو نوبة قلبية.

ولاحظ الباحثون وجود علاقة مستقلة بين ارتفاع ضغط الدم في الصباح وزيادة مخاطر حدوث مضاعفات القلب والأوعية الدموية لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم المسنين، وكانت نسبة حدوث احتشاء عضلة القلب والموت القلبي المفاجئ أعلى بشكل ملحوظ خلال ساعات الصباح.

