شكرا لقرائتكم خبر عن اوعى تفوت وجبة الإفطار قبل الامتحانات.. أضرار كثيرة تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجبة الإفطار هي الوقود الحيوي الأول في بداية اليوم، تلك الشحنة الأولى التي تتلقاها الأمعاء، والتي تؤثر وبشكل مباشر على بقية اليوم، وبقية وجباته، وطبيعة نشاط الطالب خاصة في فترة الامتحانات.

وحذر تقرير نشر في موقع scoreatthetop من إهمال الطلبة في فترة المذاكرة والامتحانات، لوجبة الإفطار تلك الوجبة التي يبدأون بها يومهم، وذلك لأنها الوجبة الأولى في اليوم تتحكم بشكل كبير في طاقة الدماغ وقدرة المخ على التفكير والتذكر والعمل بشكل صحيح، ويخطئ البعض أيضًا في بدء اليوم قبل المذاكرة بوجية إفطار غنية بالسكريات، رغبة في الحصول على الشعور بالطاقة والنشاط الزائف، وهو ما قد يسبب حالة من الخمول الشديد واضطراب حاد في الطاقة والنشاط.

فيما أكد الدكتور محمد المنيسى استشارى الباطنة قصر العينى، موضحًا أن وجبة الإفطار مهمة لجميع الطلاب، لا يمكن إهمالها أو تناول أطعمة غير صحية بها، إهمال هذه الوجبة المهمة يؤثر كثيرًا على قوة وطاقة الجسم بشكل عام، يضعف حالة التذكر والانتباه، يقلل من مهارات تذكر المعلومة السريع، وذلك لأن الجسم وأعضاءه لابد لهم من تغذيه صباحية مثالية كي يتمكن من العمل وتوليد الطاقة .

إهمال وجبة الإفطار يسبب آلام معوية، يضعف التركيز، ويشتت تركيز الطالب، يجعله يفكر في الطعام ويشعر بالضعف العام، لا يتمكن من التركيز في الامتحان وأداؤه لنقص نسب السكر في دمه، ما يصيبه بالضعف والوهن، يشعر بعدم الانتباه الجيد، نتيجة نقص السوائل أيضا في الجسم، ضعف الترطيب هذا يعزز من فكرة ضعف التذكر وتشتت الفكر، وعدم القدرة على استرجاع المعلومات وأداء الامتحان.