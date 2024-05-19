شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى السكرى.. احمِ نفسك من المضاعفات الصحية فى الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة أكثر من غيرهم خلال الموجة الحارة، ومن بينهم مرضى السكر لذلك من المهم اتباع مجموعة من النصائح والإرشادات من أجل الوقاية من مخاطر ارتفاع دجات الحرارة، وللتعامل معها بشكل آمن لتفادى أى مخاطر صحية قد تترتب عليها.

فيما يلى.. نصائح لمرضى السكرى للتعامل مع الموجة الحارة دون مضاعفات، حسبما أفاد تقرير موقع "Healthshot"

- يجب الحفاظ على رطوبة جسمك باستمرار خاصة خلال الموجة الحارة من أجل تفادى مخاطر الجفاف، من خلال شرب الكثير من الماء والسوائل الطبيعية منخفضة السكر، حيث يمكن أن يؤدى نقص السوائل إلى ارتفاع السكر فى الدم ومن ثم كثرة التبول وقد يعرضك ذلك للإصابة بالجفاف.

- يمكن أن تتداخل درجات الحرارة القصوى مع السيطرة على مرض السكرى خاصة من النوع 2، لأن درجة استجابة أجسامهم للحرارة تختلف عن غيرهم، وقد يسبب ذلك ارتفاع نسبة السكر في الدم، لذلك يجب أخذ الاحتياطات الكافة لتفادى ذلك أهمها الحفاظ على رطوبة جسمك باستمرار.

- من الأفضل لمريض السكر البقاء في المنزل قدر الإمكان خاصة خلال الأوقات الأكثر سخونة فى اليوم وتحديدًا بالنهار، مع ضرورة مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام بحثًا عن أي ارتفاع أو انخفاض مفاجئ وسرعة التعامل معه دون أى مضاعفات.

- يجب ارتداء الملابس الخفيفة القطنية لتخفيف الشعور بارتفاع درجات الحرارة، والتزام الجلوس فى الأماكن الرطبة التى بها مراوح أو تكييفات.

- إذا كنت مضطرًا للنزول خارج المنزل، حاول التزام الأماكن الرطبة قدر الأماكن والبحث عن الأماكن التى بها ظل للسير أو الجلوس بها.

- احرص على تناول أدويتك بعناية، واستشارة الطبيب فى حالة حدوث أى تغييرات مفاجئة أو شعرت بأى أعراض للتعب.

- يجب الاهتمام بالوجبات التى تتناولها، ابتعد عن الأطعمة التى تزيد من ارتفاع درجة حرارة جسمك، بل تناول أطعمة خفيفة وصحية مثل الفواكه والخضروات الطازجة.

- ابتعد عن التعرض لأشعة الشمس وإذا اضطررت لذلك استخدم كريمًا واقيًا من الشمس لتفادى الإصابة بأى حروق نتيجة التعرص للشمس.

- تجنب المشروبات التى تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاى، لأن لها تأثير مدر للبول، مما يؤدي إلى الجفاف.

- من المهم لمرضى السكر الذين يأخذون الأنسولين، ضرورة الحفاظ عليه فى الثلاجة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وإذا اضطررت للنزول يجب وضعه فى كيس من الثلج للحفاظ عليه، خاصة أن ارتفاع درجات الحرارة قد يفسده.