شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 6 أعشاب تحسن ذاكرتك وتركيزك في أيام الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثير من الطلبة عن أعشاب يمكنها أن تحسن عمل الذاكرة وتجعلهم أكثر انتباهًا وتركيزًا خاصة فترة الامتحانات، قد يساعد عدد من الأعشاب والتوابل على تحسين صحة دماغك، وقد يكون بعضها موجودًا بالفعل في منزلك، نتعرف عليها في السطور التالية، بحسب موقع very well health.

المريمية

المريمية هي عشبة للذاكرة ولها عدد من الفوائد الدماغية، من التوابل المعروفة برائحتها النفاذة، وقد تعمل المريمية أيضًا على تحسين الإدراك والمساعدة في علاج مرض الزهايمر. وبحسب الأبحاث المريمية تحتوي على مركبات قد تكون مفيدة للوظيفة الإدراكية والعصبية.

الكركم

الكركم هو أحد التوابل المستخدمة منذ فترة طويلة ويحتوي على مركب يسمى الكركمين، والذي له تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات (عاملان قد يفيدان صحة الدماغ والصحة العامة).

تشير الأبحاث الأولية إلى أن الكركم قد يعزز صحة الدماغ ويمنع مرض الزهايمر عن طريق تنظيف الدماغ من بيتا اميلويد (جزء من البروتين). ومن المعروف أن تراكم بيتا أميلويد يشكل لويحات دماغية مرتبطة بمرض الزهايمر. بالإضافة إلى ذلك، قد يحمي الكركم صحة الدماغ عن طريق تثبيط انهيار الخلايا العصبية في الدماغ

الجنكة بيلوبا

يستخدم الجنكة بيلوبا منذ فترة طويلة كعلاج للخرف، وهو علاج شائع في الطب الصيني التقليدي (TCM) ومعروف بفوائده. يُعتقد أن الجنكة بيلوبا قد تساعد في تحسين الوظيفة الإدراكية جزئيًا عن طريق تحفيز الدورة الدموية وتعزيز تدفق الدم إلى الدماغ.

هناك بعض الأدلة على أن هذه العشبة قد تعزز الوظيفة الإدراكية لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر أو الضعف الإدراكي المعتدل.

علاوة على ذلك، تشير مراجعة بحثية نُشرت في مجلة مرض الزهايمر إلى أن مستخلص الجنكة بيلوبا المسمى EGb761 قد يكون مفيدًا بشكل خاص في إبطاء انخفاض الإدراك بين المرضى الذين يعانون من أعراض نفسية عصبية بالإضافة إلى الضعف الإدراكي والخرف.

من السمات الأساسية لمرض الزهايمر والخرف، تشمل الأعراض العصبية النفسية الاكتئاب وغيره من الاضطرابات غير المعرفية.

اشواجاندا

الدراسات الأولية أشارت إلى أن اشواجاندا قد تفيد الدماغ عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي (وهو عامل قد يسهم في تطور وتطور مرض الزهايمر).

الجينسنج

الجينسنج هو أحد أفضل الأعشاب للذاكرة نظرًا لقدرته المحتملة على منع فقدان الذاكرة وتقليل تراجع الذاكرة المرتبط بالعمر، وهو أحد أشهر النباتات في طب الأعشاب، ويحتوي على مواد كيميائية مضادة للالتهابات تسمى جينسينوسيدات.

وفقًا لدراسة جديدة لاحظ العلماء أن الجينسينوسيدات قد تساعد في تقليل مستويات بيتا أميلويد في الدماغ في الدراسات المعملية الأولية.

بلسم الليمون

عشب غالبًا ما يتم تناوله على شكل شاي ويستخدم بشكل متكرر لتخفيف القلق والأرق، وقد يساعد بلسم الليمون على تحسين الحالة المزاجية.