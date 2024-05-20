شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسباب ظهور دمل أو حباية الأذن المزعجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دمل أو حباية الأذن المؤلمة تصيب البعض وتسبب لهم ألما غير محدد المكان، ووفقا لتقرير نشر في موقع miracle-ear المعني بالصحة العامة فإن آلام وأوجاع الأذن الناتجة عن دمل أو حبائة داخل الأذن، قد تظهر نتيجة الكثير من الأسباب والعوامل والتي من بينها عدم نظافة الأذن بشكل كامل وجيد، فضلا عن العدوى التي تصيبها لأسباب عدة إما بكتيرية أو التهابات منبعها فطرى، وهو ما يجعل المسام مسدودة في بعض الحالات مخلفة هذه الحبوب والالتهابات.

وأوضح التقرير، أن زيادة حدة الزهم أو الشمع والدهون داخل الأذن قد تسبب هذه المشكلة، مسببة ظهور وتراكم للدهون في المسام وانسدادها رويدا، مما يزيد فرص تكون الدمل أو الحبوب تدريجيا، وهو ما يسبب ألما متدرجا قد لا يحدد البعض مصدره أو مكانه داخل الأذن.

فيما أشار تقرير آخر نشر في موقع hearingpartners إلى أسباب أخرى قد تتحكم في ظهور هذه الدمامل، منها سماعات الأذن التي قد تنقل العدوى وعن تنظيفها أولا بأول، وقد تتراكم عليها الأتربة وتلتصق بها، كذا الإجهاد الشديد للجسم بشكل عام قد يؤدى إلى الإصابة بهذه المشكلة كذلك، وقد تؤدى هذه الحبوب لظهور مشكلات ومضاعفات، منها زيادة تورمات الأذن، مع العدوى وزيادة حجم الدمامل وكثرتها، وينصح التقرير بعدم إهمال علاج هذه الحباية أو الدمل خاصة إذا كانت تسبب ألما حادا أو متكررا.