شكرا لقرائتكم خبر عن "الكبريتات" العنصر المنسى فى الطعام.. اعرف أهميته لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعض العناصر والمركبات تكون منسية، لا يدرك أهميتها الكثيرون، على الرغم من فائدتها المهمة للصحة والجسم وبناء العضلات والطاقة، وهو ما ذكره تفصيلا تقرير نشر في موقع realsimple المعنى بالصحة العامة والغذاء، موضحا أهمية الكبريتات الصحية التي تحتوى عليها بعض الأطعمة، والتي لها فوائد عدة للجسم والصحة.

وفقا للتقرير فإن هذه المركبات، يمكن أن تتواجد في الكثير من الطعام، وارتبطت على الدوام مع الأطعمة التي تحتوى على البروبايوتك والبكتيريا النافعة، كذلك توجد في الكرنب وكذلك توجد في الثوم، والأسماك بنسب مختلفة مثل سمك السلمون، مع اللفت والخس، والبصل أيضا، كما توجد في بعض أنواع الفاكهة مثل الفراولة وجوز الهند.

فيما ذكر التقرير أيضا أن بعض الأطعمة تحتوى عليه أيضا مثل الخضراوات الصحية، والبطاطس، وكذا الفاكهة التي تم تجميدها، والشوربة بأنواعها، هذه الأطعمة من شأنها أن تعمل كمضادات أكسدة صحية، تقاوم تأكسد الخلايا وذبول الجسم وشيخوخته، فضلا عن أنها تساعد على التخلص من فكرة تأكسد الخلايا، تعزز النشاط والحيوية، وتقاوم بعض مشكلات العظام وتقوى بنية الجسم.

ويمكنك الحصول على بعض الكبريتات المفيدة مثلما ينصحك التقرير من خلال هذه الأطعمة الصحية واللطيفة على المعدة، وذلك لأن أفضل مصدر للعناصر والفيتامينات والمركبات يكون من مصدها الطبيعى، وحذر التقرير من الإسراف فيها، وكذا من تناولها لمن يعانون من تحسسات غريبة أو حساسية تجاه الكبريتات بشكل خاص أو البروتينات أيضا.