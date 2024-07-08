شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء بعد سن الـ60.. نصائح لفقدان الوزن يجب وضعها فى الاعتبار والان مع تفاصيل الخبر

سواء كنت في السادسة عشرة أو الستين من العمر، فإن رحلة إنقاص الوزن ليست بالأمر السهل، نعم، عندما تكون أصغر سنًا، تعمل عملية التمثيل الغذائي لديك لصالحك، ولهذا السبب على وجه التحديد، حتى لو كنت تأكل كثيرًا وتتحرك بشكل أقل، فإن الدهون غير المرغوب فيها لا تفاجئك، ولكن مع تقدمك في العمر، يصبح اكتساب الوزن أسهل من خسارته، وهذا لا يعني أنه يجب عليك السماح لوزنك بالسيطرة عليك، فالوزن الزائد يجعل صحتك أسوأ، وفقا لما نشره موقع HealthShots.

طرق تساعد المرأة على خسارة الوزن بعد سن الستين

الأمر الأكثر أهمية هو أنه ليس فقط التمارين الرياضية هي ما يجب أن تضعه في الاعتبار، بل أيضًا نظامك الغذائي وجوانب أخرى من حياتك لفقدان الوزن بعد سن الستين.

1. تدريب المقاومة

تتضمن تمارين المقاومة استخدام الأوزان أو أشرطة المقاومة لتنمية كتلة العضلات، لا تقلقي فهي آمنة للنساء فوق سن الستين، إنها تعزز عملية التمثيل الغذائي وتسهل فقدان الوزن، كما تساعد التمارين في تقوية العظام واحتواء هشاشة العظام، وهي مشكلة شائعة بين النساء الأكبر سنًا.



2. الأنشطة البدنية

إن أي نوع من النشاط البدني ضروري لفقدان الوزن، ويمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام للنساء فوق سن الستين في الحفاظ على كتلة العضلات وزيادة التمثيل الغذائي والمساعدة في فقدان الوزن، ويمكنك ممارسة أنشطة ذات تأثير منخفض مثل المشي والسباحة، يمكن أن تساعد اليوجا أيضًا.

3. تناول الغذاء المناسب

يعد اتباع نظام غذائي متوازن أمرًا بالغ الأهمية لفقدان الوزن، ويجب على النساء فوق سن الستين التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والعناصر الغذائية الأخرى، ويجب تجنب الأطعمة الغنية بالسكر والدهون، ويعد البروتين مهمًا للغاية، لأنه يمكن أن يمنع فقدان العضلات ويعزز فقدان الوزن، لذا، ابدأي بتناول الأطعمة الغنية بالبروتين.

4. الموقف الإيجابي

سواء كنت مسنًا أم لا، فإن الموقف الإيجابي هو الأهم لنجاح إنقاص الوزن، وإن النساء فوق سن الستين يجب أن يركزن على أهدافهن ويحتفلن بالتقدم الذي أحرزنه، بدلاً من الشعور بالإحباط بسبب النكسات.



5. النوم الكافي

الحصول على قسط كاف من النوم ضروري لفقدان الوزن، لأنه يساعد على تنظيم الهرمونات التي تؤثر على الشهية والتمثيل الغذائي، ويجب على النساء فوق سن الستين التأكد من حصولهن على ما لا يقل عن 7 إلى 8 ساعات من النوم كل ليلة.

أمور يجب الحذر منها عند فقدان الوزن بعد سن الستين

يجب على كبار السن أن يكونوا أكثر حذرا قبل الشروع في رحلة إنقاص الوزن.

1. لا تهدف إلى فقدان الوزن بسرعة

يبدو أن فقدان الوزن السريع فكرة رائعة، لكنه قد يؤدي إلى فقدان العضلات وغيرها من الآثار الصحية الضارة، ويُنصح بالسعي إلى فقدان الوزن ببطء وثبات بمعدل من رطل إلى رطلين في الأسبوع.

2. استشر الطبيب

يجب على النساء فوق سن الستين استشارة الطبيب قبل البدء في برنامج إنقاص الوزن، فقد يعانين من حالات صحية كامنة تحتاج إلى التقييم قبل البدء في أي نظام غذائي أو برنامج تمارين جديد، ومن المهم أيضًا طلب المساعدة من مدرب اللياقة البدنية لتحقيق النتائج المرجوة بأمان.

3. التركيز على الوظيفة

بدلاً من التركيز فقط على إنقاص الوزن، ينبغي للنساء فوق سن الستين أن يسعين إلى تحسين صحتهن ووظائفهن بشكل عام، وقد يشمل ذلك بناء العضلات وتحسين التوازن والحفاظ على كثافة العظام.

4. بذل مجهود بدني مفرط

من المستحسن بشدة أن تتجنب النساء فوق سن الستين بذل مجهود بدني مفرط قد يؤدي إلى الإصابة، ومن الضروري أن تستمعي إلى جسدك وترتاحي كلما دعت الحاجة.