للتخلص من التعب والكسل.. تأكد من وجود هذه الأطعمة في مطبخك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

إذا كنت تستيقظ متعبا، أو تجد صعوبة في النهوض من السرير، فهذا مؤشر على عدم تناولك لأطعمة صحية.

وليس سراً أن اتباع نظام غذائي صحي مفيد للصحة العامة، ولكنه يمكن أن يساعد أيضا في التغلب على التعب.

تعتبر الأطعمة الطازجة أفضل في زيادة مستويات الطاقة مقارنة بالأطعمة المصنعة، وعادة ما تكون مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”.

لبدء يومك بشكل صحيح، تأكد من أن الأطعمة التالية موجودة في مطبخك:

بذور الشيا

توفر بذور الشيا جرعة جيدة من الحديد والمغنيسيوم الذي يمكن أن يساعد في التغلب على التعب.

اللوز

اللوز مصدر رائع للطاقة ويمكن أن يساعد في تعزيز الذاكرة، فهو يحافظ على عقلك متيقظا.

غني أيضًا بفيتامين E و أحماض أوميجا 3 الدهنية والمغنيسيوم.

مصدر رائع للبروتين.

البطيخ

إن الجفاف وعدم شرب كمية كافية من الماء قد يؤدي إلى تقلص العضلات والصداع.

يتكون البطيخ من 92 بالمئة ماء، لذا فإن تناوله يعد طريقة سريعة وسهلة لترطيب الجسم.

البيض

مصدر رائع للبروتين، ويوفر طاقة “طويلة الأمد”.

مليء بالليوسين، وهو حمض أميني يعزز إنتاج الطاقة بطرق مختلفة.

الشوفان

يعد الشوفان خيارا رائعا لتعزيز الطاقة، كما أنه يساعد في زيادة مستويات السيروتونين، مما قد يساعد في تقليل الإجهاد وتحسين الذاكرة والتعلم.

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