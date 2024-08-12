شكرا لقرائتكم خبر عن التدخين أثناء الرضاعة الطبيعية.. كيف يشكل خطرًا على طفلك حديث الولادة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يشكل التدخين أثناء الرضاعة الطبيعية مخاطر جسيمة على الرضع، حيث يمكن للمواد الكيميائية الضارة مثل النيكوتين أن تمر عبر حليب الثدي، ما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي ومشاكل في الإدراك وزيادة التعرض لمتلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS)، بحسب موقع تايمز ناو.

وتظهر الأبحاث أن المواد الكيميائية الضارة من السجائر، بما في ذلك النيكوتين، ويمكن أن تنتقل من الأم إلى الطفل من خلال حليب الثدي، ما قد يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية للرضيع، ويمكن أن تتراوح هذه المشكلات من التهابات الجهاز التنفسي ومشاكل الجهاز الهضمي إلى صعوبات معرفية وسلوكية طويلة الأمد عند الأطفال.

كيفية تأثير المواد الكيميائية الموجودة في السجائر على صحة الطفل

- النيكوتين: المادة المسببة للإدمان الأساسية في السجائر، والتي يمكن أن تسبب آثارًا ضارة على دماغ وجسم الرضيع النامي.

- القطران: مادة سامة تحتوي على مواد مسرطنة.

- أول أكسيد الكربون: غاز يقلل من قدرة الدم على حمل الأكسجين.

إن تعرض الرضيع للنيكوتين من خلال حليب الثدي أمر مثير للقلق لأن تركيز النيكوتين فيه أعلى بكثير من تركيزه في الدورة الدموية للأم.

تأثير النيكوتين على الرضع

عندما تدخن الأم المرضعة، يتم امتصاص النيكوتين ومستقلباته بسرعة في مجرى الدم ويمكن أن تنتقل إلى حليب الثدي. غالبًا ما يكون تركيز النيكوتين في حليب الثدي أعلى بكثير من تركيزه في دم الأم، مما يؤدي إلى تعرض الرضيع بشكل كبير.

وقد أظهرت الدراسات أن النيكوتين يمكن أن يبقى في جسم الرضيع لعدة ساعات بعد الابتلاع، ولأن الرضع يستقلبون النيكوتين بشكل أبطأ من البالغين، فإن التأثيرات يمكن أن تطول.

إن تأثير التعرض للنيكوتين على الرضع يمكن أن يكون عميقًا. ومن المعروف أن النيكوتين يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وفي الرضع، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل التهيج والأرق واضطرابات النوم.

وقد ارتبط التعرض للنيكوتين بزيادة خطر متلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS)، وهو السبب الرئيسي للوفاة بين الرضع الذين تقل أعمارهم عن عام واحد. وهناك أيضًا أدلة تشير إلى أن التعرض للنيكوتين يمكن أن يؤثر سلبًا على نمو رئة الرضيع ووظيفته المناعية، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية طويلة الأمد.

مخاطر تتجاوز النيكوتين: التدخين السلبي والتدخين غير المباشر

بالإضافة إلى النيكوتين الذي ينتقل عبر حليب الثدي، فإن الأمهات المدخنات يعرضن أطفالهن أيضًا للتدخين غير المباشر يحتوي دخان السجائر السلبي، وهو مزيج من الدخان المنبعث من الطرف المحترق من السيجارة والدخان الذي يخرج من فم المدخن، على آلاف المواد الكيميائية الضارة، بما في ذلك العديد من المواد المسرطنة المعروفة. يتعرض الرضع المعرضون للتدخين السلبي لخطر أكبر للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي والربو والتهابات الأذن.

يشير دخان السجائر السلبي إلى النيكوتين المتبقي والمواد الكيميائية الأخرى التي تبقى على الأسطح وفي الغبار لفترة طويلة بعد إطفاء السيجارة. يمكن أن يبتلع الرضيع هذه البقايا أو يستنشقها أو يمتصها الجلد، مما يؤدي إلى مخاطر صحية أخرى. حتى إذا لم تدخن الأم بشكل مباشر في وجود طفلها، يمكن أن تستمر الجزيئات السامة في البيئة، وتستمر في تشكيل خطر.



الرضاعة الطبيعية مقابل الرضاعة الصناعية: أيهما أفضل؟

نظرًا للمخاطر المرتبطة بالتدخين أثناء الرضاعة الطبيعية، فقد يتساءل البعض عما إذا كانت الرضاعة الصناعية هي بديل أكثر أمانًا للأمهات اللاتي لا يستطعن الإقلاع عن التدخين.

في حين أن الرضاعة الصناعية تقضي على خطر انتقال النيكوتين عبر حليب الثدي، فإنها تحرم الرضيع أيضًا من الفوائد الفريدة للرضاعة الطبيعية، مثل تعزيز المناعة والترابط.

بعض الأمهات قد يتساءلن عما إذا كان من الأفضل التوقف عن الرضاعة الطبيعية تمامًا في ضوء مخاطر التدخين أثناء الرضاعة، لكن هذا ليس خيارًا سهلاً. في النهاية، يعد إقلاع الأم عن التدخين هو أفضل مسار للعمل، لأنه يقلل من المخاطر ويحسن الفوائد الصحية للرضاعة الطبيعية.

استراتيجيات فعالة للإقلاع عن التدخين

الإقلاع عن التدخين هو هدف صعب ولكنه قابل للتحقيق، وخاصة للأمهات المرضعات اللاتي يرغبن في حماية صحة أطفالهن. فيما يلي بعض الاستراتيجيات الفعالة:

- اختاري تاريخًا محددًا للإقلاع عن التدخين وجهزي نفسك عقليًا وجسديًا للتغيير. حدديه في تقويمك واعتبريه بداية جديدة لك ولطفلك.

العلاج ببدائل النيكوتين (NRT)

- يمكن أن تساعد منتجات العلاج ببدائل النيكوتين مثل اللاصقات أو العلكة أو أقراص الاستحلاب في إدارة أعراض الانسحاب من خلال توفير جرعة محكومة من النيكوتين دون المواد الكيميائية الضارة الموجودة في السجائر. ومع ذلك، استشيري طبيبك قبل استخدام العلاج ببدائل النيكوتين أثناء الرضاعة الطبيعية.

تحديد المحفزات وتجنبها

- التعرف على المواقف أو المشاعر التي تثير الرغبة في التدخين وتطوير استراتيجيات لتجنبها أو التعامل معها. على سبيل المثال، إذا كان الإجهاد هو المحفز، ففكر في أنشطة تخفيف التوتر مثل التمرين أو التأمل أو التنفس العميق.

إبقاء يديك وفمك مشغولين

- استبدل التدخين بعادات أكثر صحة، مثل مضغ العلكة الخالية من السكر أو تناول الوجبات الخفيفة الصحية أو حمل كرة التوتر. يمكن أن تساعد هذه الأنشطة في تشتيت انتباهك عن الرغبة في التدخين.

- يمكن أن يقلل النشاط البدني المنتظم من الرغبة الشديدة وأعراض الانسحاب. حتى الأنشطة البسيطة مثل المشي أو القيام بالأعمال المنزلية يمكن أن تساعد في إبعاد عقلك عن التدخين.

- أحط نفسك بأصدقاء وعائلة داعمين يشجعون جهودك للإقلاع عن التدخين. يمكن أن يساعدك مشاركة أهدافك وتقدمك معهم في الحفاظ على تحفيزك.

فكرى في العلاج السلوكي

- يمكن أن يساعدك العلاج السلوكي في تحديد وتغيير الأفكار والسلوكيات التي تؤدي إلى التدخين. غالبًا ما يتضمن هذا النهج العمل مع معالج لتطوير استراتيجيات التأقلم للتعامل مع الرغبة الشديدة فى التدخين والتوتر.

استخدم الأدوية إذا لزم الأمر

- يمكن أن تساعد الأدوية الموصوفة في تقليل الرغبة الشديدة في النيكوتين وأعراض الانسحاب. يجب استخدامها تحت إشراف مقدم الرعاية الصحية، وخاصة أثناء الرضاعة الطبيعية.