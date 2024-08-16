شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فيروس جدرى القرود المنتشر فى وسط أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

رفعت القارة الأفريقية حالة الطوارئ بسبب انتشار مرض جدرى القرود، حيث يشعر العلماء بالقلق من انتشار نسخة جديدة من المرض هناك التى قد تنتقل بسهولة أكبر بين الناس.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشى فيروس جدرى القردة فى الكونغو وأماكن أخرى فى أفريقيا كحالة طوارئ عالمية، مع وجود حالات مؤكدة بين الأطفال والبالغين فى أكثر من 12 دولة.

تنتشر سلالة ب1 عالية الخطورة بسرعة في وسط أفريقيا، حيث تم الإبلاغ عن حالات كبيرة في جمهورية الكونغو، ويبدو أن نوعًا جديدًا من الجدرى يسمى "clade 1b" أكثر فتك وقادر على الانتشار من شخص لآخر بسهولة أكبر من الأشكال السابقة، حيث تصل معدلات الوفيات إلى 10% من حالات الإصابة.

جدرى القرود يعد مرض معديا يسببه فيروس جدرى القرود، وتم اكتشاف سلالة 1b Mpox لأول مرة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية فى وسط أفريقيا، حيث بدأ انتشاره فى سبتمبر 2023.

ومنذ ذلك الحين تم الإبلاغ عن حالات إصابة في الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى ورواندا، كما تم ربط الحالات الجديدة في أوغندا وكينيا في أوائل أغسطس 2024 بالسلالة 1ب.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، انتشار فيروس الجدري المائي باعتباره حالة طوارئ صحية عامة عالمية، وهي المرة الثانية خلال عامين التي تصنف فيها الفيروس على هذا النحو.

في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X في أوائل أغسطس، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه بسبب "انتشار سلالة أكثر فتكًا من الجدري في العديد من البلدان الأفريقية، تعمل منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أفريقيا والحكومات المحلية على تكثيف الاستجابة لوقف انتقال المرض".

بين بداية عام 2022 و28 يوليو 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي 37,583 حالة إصابة و1,451 حالة وفاة بسبب الجدري المائي في 15 دولة أفريقية، وفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أفريقيا.

ما هى مجموعات ب1 من فيروس الجدري؟

يتم تقسيم ب1 إلى مجموعتين مختلفتين وهما:

- المجموعة الأولى

الأكثر ضراوة وفتكًا متوطنة في حوض الكونغو في وسط أفريقيا، بينما المجموعة الثانية متوطنة في غرب أفريقيا.

- المجموعة الثانية

هي النوع الذي تسبب في تفشي المرض على مستوى العالم والذي بدأ في عام 2022. وتكون العدوى من المجموعة الثانية من الجدري المائي أقل حدة، حيث ينجو أكثر من 99.9% من المصابين من المرض.

وتتسبب سلالات المجموعة الأولى في أمراض أكثر خطورة ووفيات، حيث تصل معدلات الوفيات إلى نحو 3%. ولكن خبراء الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية يقولون إن معدل الوفيات بسبب سلالة المجموعة 1ب قد يصل إلى 10% بين الأطفال.

وتسبب سلالة المجموعة 1ب طفح جلدي في جميع أنحاء الجسم، على عكس السلالات الأخرى حيث تقتصر الآفات والطفح الجلدي عادة على الفم والوجه والأعضاء التناسلية.

وتنتشر سلالتا الجدري القرود عن طريق الاتصال الوثيق بشخص مصاب، ويشمل ذلك التحدث والتنفس بالقرب من شخص مصاب عبر ما يسمى "القطرات".

ويمكن أن ينتقل الجدري المائي أيضًا عن طريق الاتصال الجنسي، لكن خبراء الصحة لا يصفون المرض بأنه عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

وتعد معدلات الوفيات من النوع 1ب مرتفعة بين أطفال جمهورية الكونغو الديمقراطية

تضررت جمهورية الكونغو الديمقراطية بشدة من حالات الإصابة بمرض الجدري المائي من النوع 1ب، حيث أصيب بالعدوى أكثر من 13 ألف شخص.

وكانت الغالبية العظمى من الوفيات (85%) بين الأطفال دون سن 15 عاماً ـ حيث شكلوا 68% من الحالات، والمرض أكثر شيوعاً بين الذكور، الذين شكلوا 73% من جميع الحالات المبلغ عنها.

ولم تحدد معظم البلدان حتى الآن السلالات التي تسبب العدوى المشتبه بها بمرض الجدري المائي والقرود.

وضع جدري القرود في أفريقيا عالي الخطورة

ورغم أن مرض الجدري ينتقل بشكل معتدل وهو خطير، فإن معدل الوفيات كان أعلى بكثير في القارة الأفريقية مقارنة ببقية العالم.

"وعلى الرغم من وجود لقاح آمن وفعال وعلاج مضاد للفيروسات ضد الجدري المائي، إلا أن هذه اللقاحات ليست متاحة بسهولة لمعظم الناس، وبالتالي، قمنا بإدراج مستوى الخطر على أنه مرتفع"، هذا ما كتبه مركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا في تقرير بتاريخ 30 يوليو 2024.

في الفترة من يناير إلي نهاية يوليو 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي 14250 حالة و456 حالة وفاة من 10 دول أفريقية.

ويمثل هذا زيادة بنسبة 160% و19% في عدد الحالات والوفيات على التوالي في عام 2024 مقارنة بنفس الفترة في عام 2023.

وبحسب التقرير تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية بؤرة انتشار حالات جدري القرود، حيث تمثل 96.3% من جميع الحالات و97% من جميع الوفيات المبلغ عنها هذا العام.

وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 29 يوليو 2024، إن المخاطر التي تهدد المنطقة الأوروبية "منخفضة للغاية".