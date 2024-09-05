شكرا لقرائتكم خبر عن رغم فوائدها.. متزودهاش فى أكل المانجو وتناولها باعتدال لتجنب هذه الأضرار والان مع تفاصيل الخبر

المانجو تلك الفاكهة المحببة التي يفضلها الجميع ورغم فوائدها العظيمة للصحة وللجسم واحتوائها على الكثير من الفيتامينات مثل فيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين ه، والكثير من الألياف الغذائية، حيث توفر الكثير من السعرات الحرارية التي تتخطى الـ60 سعرة حرارية، فضلا عن البوتاسيوم الغنية به، إلا أن لها بعض الأضرار الصحية خاصة على الوزن ونسب السكر في الدم.



قال تقرير نشر في موقع أون ماي هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض والغذاء، إن الكثير من المانجو قد يؤدي إلى أضرار صحية غير متوقعة فهو قد يخل بنسب السكر في الدم، خاصة لمن يعانون من مقاومة الأنسولين لأنها تعمل على رفع السكر بشكل عشوائي، وإذا لم يتبعها تمرين رياضي أو شرب كميات كبيرة من المياه كان ذلك سببا في أرتفاع نسب السكر في الدم بكم من هائل غير متوقع.



تابع التقرير محذرا أيضا من بعض المشكلة التي تحدثها الكميات الكبيرة من ثمرة المانجو، فهي تجعل بعض الأفراد عرضة للمشكلات التحسسية مثل التورم والهرش والالتهابات، فضلا عن الشعور بالرغبة في الهرش والاضطرابات الهضمية وكثرة الإسهال، هذه الأعراض تحدث لدى البعض ممن يعانون من الحساسية تجاه المانجو بشكل خاص.

حذر أيضا التقرير من أن الكميات الكبيرة من المانجو قد تتداخل مع تركيبات وتأثيرات بعض الأدوية الهامة، فإذا كنت ممن يتناولون أدوية بشكل دائم من مجموعات مضادات الهيستامين، وأدوية علاج المشكلات الخاصة بالحساسية، قد تكون عرضه عند تناولك للمانجو لتداخل في مواد هذه الأدوية، مما يعزز من فقد فعاليتها والتأثير على قوتها فضلا عن حدوث بعض الأعراض مثل التحسس لدى البعض.



تناول الكثير من فاكهة المانجو قد يؤدي إلى تورمات وتهيجات والتهابات حول الفم وفي الفم من الداخل أيضا، يشعر الكثير منهم في هذه الحكة في الأنف وفي الفم، ويرغب في حكها نتيجة بعض المواد التي تحتوي عليها ثمرة المانجو والتي تسبب بعض ردود الأفعال التحسسية لدى البعض دون البعض الآخر.

ونصح التقرير بالإعتدال في تناول كل أنواع الطعام وبشكل خاص الفاكهة، وبشكل أكثر خصوصية تلك الفاكهة التي قد تخلف أعراض تحسسية للبعض مثل المانجو والفراولة وغيرهما.