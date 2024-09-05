شكرا لقرائتكم خبر عن نوع من الفاكهة يعزز الصحة ويقلل الكوليسترول الضار والان مع تفاصيل الخبر

الكثير يسعى إلى إنقاص وزنه والتمتع بالرشاقة والجسم المثالي، لا يمكن الحصول على هذا الحلم إلا من خلال مجموعة من العناصر الحياتية التي تطبقها سواء في نظامك الغذائي أو الرياضي أو الحياتي وممارساتك اليومية بشكل عام، النظام الغذائي يتحكم بشكل كبير في الوزن، وبالتالي فكل ما نأكله يؤثر في أوزاننا وأشكال أجسادنا وصحتنا.

قال تقرير نشر في موقع هيلس الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض والغذاء، إن التغذية الطبيعية الصحية تؤثر بشكل كبير في أوزاننا وقوة أجسادنا أيضا وقوة العضلات والأعصاب، مهما كنت تمارس الرياضة أو التمرينات الشاقة فلابد لك من نظام غذائي صحي يعزز من مناعتك ويفقدك الوزن.

يعتقد البعض خطأ أن التمر من أنواع الفاكهة التي تزيد الوزن، ولكن يؤكد التقرير على أن حلاوة التمر الطبيعية تعتبر بديلا جيدا ومميزا لأي نوع من السكريات يحب أن يضيفه الشخص على طعامه أو شرابه، فهي بديل صحي وجيد ومفيد ويمد الجسم بما يحتاج أيضا.

تساعد التمر على إمدادك 66 سعر حراري، و16 جرام من السكر الصحي الطبيعي الذي يمد الجسم بالفركتوز الطبيعي الصحي الذي يعطيه حصته السكرية اليومية المطلوبة لتعزيز عمل الدماغ وعمل الجسم وأجهزته.

تابع التقرير موضحا أن هناك دراسة أجريت أكدت أن التمر إذا ما تناوله الشخص بحصة ثلاث تمرات يوميا، لا يمكن أن يزيد الوزن، ما دام الشخصيات تناوله بشكل متزن دون إفراط، وإذا تناولناه أقل من تلك الحصة يمكن أن يساعد على انقاص الوزن تدريجيا وتعويض الجسم المذاق السكري الذي يحرم منه أثناء الدايت وأنظمة التغذية التي تهدف لإنقاص الوزن.

يساعد أيضا التمر على تحسين الصحة العقلية وتعزيز نسب السكر في الدم وتقليل الكوليسترول الضار وتحسين الكوليسترول الجيد ونسبته في الدم، وهو ما يعزز من نجاح الأنظمة الغذائية الريجيم التي تهدف لإنقاص الوزن والحصول على جسم مثالية، فالحرمان التام من السكريات أمر غير صحي في أنظمة الريجيم ولكن الحصول عليها من مصادرها الصحية مثل التمر أمر في غاية الأهمية.