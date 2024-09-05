شكرا لقرائتكم خبر عن عينك مجهدة...علاجات سهلة وطبيعية هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

تتعرض العين للإجهاد أيضا مثل الجسم، فيزداد الشعور بعدم الراحة والإجهاد، والصداع الشديد، وقد يصل الأمر للجفاف في العين، وهذا الأمر له العديد من الطرق للعلاج لتجنب المضاعفات.



وأكد التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes أنه في حالة الشعور تعرض العين للشاشات بكثرة، وعدم أخذ القسط الكافي من النوم، فهذا الأمر يزيد من فرص التعرض لبعض المضاعفات .

وهناك العديد من النصائح والطرق التي تساهم بشكل ملحوظ في تهدئة العين، وتجنب تعرضها للإجهاد، ومنها:-غسول العين

يمكنك استخدام غسول للعين يحتوي علي بعض الخصائص الجيدة، الغنية بمضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل إجهاد العين وتحسين الرؤية.

-قطرات

يمكنك استخدام ماء الورد فهو مهدئ ومبرد، ويقلل من الاحمرار والتعب في العينين، ولذا استخدمي ماء الورد النقي كقطرات للعين، وضعي 2-3 قطرات في كل عين

-التدليك بزيت اللوز

زيت اللوز غني بفيتامين E وله خصائص مغذية تساعد على تقليل الهالات السوداء واسترخاء عضلات العين، دلكي بلطف بضع قطرات من زيت اللوز الدافئ حول العينين قبل النوم.

-النظام الغذائي والترطيب

احرص على تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين أ (الجزر والسبانخ والبطاطا الحلوة) وفيتامين ج (الحمضيات والفلفل الحلو) وأحماض أوميجا 3 الدهنية (بذور الكتان وبذور الشيا) في نظامك الغذائي. اشرب الكثير من الماء والشاي العشبي للحفاظ على ترطيب جسمك.

وأكد التقرير، أنه على الرغم من أن العلاجات الطبيعية تقدم استراتيجيات شاملة، إلا أن استجابة كل شخص قد تكون مختلفة، ولذا استشر طبيبك قبل إضافة أي علاجات أو مكملات جديدة إلى نظامك الغذائي، خاصة إذا كنت تتناول أي أدوية أو تعاني من حالات طبية سابقة.

