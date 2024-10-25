رحلة فقدان الوزن.. 5 أشياء تمنع التخلص من الكيلوجرامات الزائدة

خسارة الوزن ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب العمل الجاد والدافع القوي ووضع خطة عمل تناسبك بشكل أفضل، سواء كنت قد بدأت للتو رحلتك أو منذ أسابيع، فهناك عادات معينة يجب عليك تجنبها تمامًا بأي ثمن.

5 عادات سيئة لفقدان الوزن يجب عليك التخلص منها على الفور

عرض موقع " eatthis"، 5 عادات سيئة قد تعيق عملية فقدان الوزن

تناول الوجبات الخفيفة دون وعي

تناول الطعام دون وعي هو وسيلة أكيدة لإعاقة تقدمك في إنقاص الوزن، لأنك لا تتابع السعرات الحرارية التي تتناولها، مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

سواء كان الطعام يعتبر "صحيًا" أم لا، فإن الإفراط في تناول أي شيء قد يصبح أمرًا سيئًا"، بدلاً من ذلك، مارس عادة التحكم في الحصص لتتبع عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها طوال اليوم والحد من الإفراط في تناول الطعام.

تخطى وجبات الطعام

تخطي الوجبات يضع الجسم في "وضع البقاء"، وهو ما يعني أنك تتمسك بالسعرات الحرارية التي تستهلكها للحفاظ على الطاقة، علاوة على ذلك، فإنك تكون أكثر عرضة لاتخاذ خيارات غذائية سيئة بسبب الجوع، مثل التوقف في مطعم للوجبات السريعة لأنه الخيار الأسرع للحصول على وجبة.

شرب العصائر التي تحتوى على سعرات حرارية زائدة

سواء كنت تشرب عصير الفاكهة، ضع في اعتبارك أن المشروبات قد تكون مليئة بالسعرات الحرارية الزائدة، قد لا يدرك الكثير من الناس عدد السعرات الحرارية التي تحتوي عليها معظم المشروبات، إلى جانب كميات كبيرة من السكر التي تضفي عليها مذاقًا أفضل، تناول الكثير من السكر لا يؤدي فقط إلى زيادة الوزن، بل قد يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك.

أنت لا تحصل على قسط كاف من الراحة

لا تقلل من أهمية الحصول على قسط جيد من الراحة ليلاً والتعافي بعد التمرينات الرياضية، فقد أظهرت الأبحاث أنه كلما قللت من ساعات راحتك، زادت احتمالية اكتسابك للوزن الزائد .

يصبح جسمك غير قادر على التعافي، مما يؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني لديك وتحفيز شهيتك لأن الجسم يميل إلى الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات والأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية عندما يكون محرومًا من النوم؟

عدم إعطاء الأولوية لممارسة الرياضة

ممارسة التمارين الرياضية تشكل عنصراً أساسياً في أي برنامج لإنقاص الوزن، ولكن يجب أن يكون هناك توازن صحي بين جعل كل من التمارين الرياضية والتغذية من الأولويات القصوى، فكما لن تتمكن من "التغلب على نظام غذائي سيئ من خلال ممارسة التمارين الرياضية، ومع ذلك، إذا كنت تريد إنقاص وزنك، عليك التركيز على التغذية السليمة واستهلاك السعرات الحرارية.