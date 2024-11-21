شكرا لقرائتكم خبر عن حماية مناعتك في الشتاء.. فيتامينات تساعدك على تجنب العدوى والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب فصل الشتاء، تزداد احتمالات الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا وغيرها من الأمراض المعدية. ويشكل الجهاز المناعي القوي خط الدفاع الأول ضد الأمراض الموسمية، وتلعب الفيتامينات دورًا مهمًا في الحفاظ على المناعة. وتستمر الدراسات العلمية في دعم فعالية العديد من الفيتامينات التي تساعد في تقوية الاستجابة المناعية، مما يضمن أن يكون جسمك مجهزًا بشكل أفضل لصد الأمراض، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

1. فيتامين سي

فيتامين سي هو أحد الفيتامينات الأكثر شهرة لتعزيز المناعة. هذا المضاد للأكسدة ضروري لتعزيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، والتي تعد ضرورية لمكافحة العدوى. أظهرت الدراسات أن فيتامين سي يمكن أن يقلل من شدة ومدة التهابات الجهاز التنفسي، مما يجعله مهمًا بشكل خاص خلال الأشهر الباردة. وجدت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول فيتامين سي بانتظام يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأعراض البرد الشائعة. يمكن أن يحافظ تناول حوالي 500 مجم يوميًا على جهاز المناعة لديك في أفضل حالاته.

مصادر الغذاء : الحمضيات (البرتقال والليمون والجريب فروت)، والفلفل الحلو، والفراولة، والبروكلي.

2. فيتامين د

غالبًا ما يشار إلى فيتامين د باسم "فيتامين أشعة الشمس"، وهو ضروري لصحة المناعة. تنتج أجسامنا فيتامين د عند تعرضها لأشعة الشمس، ولكن مع حلول فصل الشتاء، يمكن أن يؤدي انخفاض ضوء الشمس إلى نقصه. وقد ارتبط انخفاض مستويات فيتامين د بزيادة قابلية الإصابة بالعدوى، وخاصة التهابات الجهاز التنفسي. وقد أظهر تحليل تلوي نُشر في المجلة الطبية البريطانية أن تناول مكملات فيتامين د يوميًا أو أسبوعيًا يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي الحادة، وخاصة في أولئك الذين لديهم مستويات منخفضة في البداية.

مصادر الغذاء : الأسماك الدهنية (السلمون والماكريل)، ومنتجات الألبان المدعمة، وصفار البيض. ومع ذلك، قد يكون من الضروري تناول مكملات غذائية في أشهر الشتاء للحفاظ على مستويات مثالية.

3. فيتامين أ

يلعب فيتامين أ دورًا رئيسيًا في الحفاظ على بنية الخلايا في الجلد والجهاز التنفسي والأمعاء - خط الدفاع الأول لجسمنا. كما أنه يدعم إنتاج ووظيفة خلايا الدم البيضاء، وهي ضرورية في مكافحة العدوى. تشير الدراسات إلى أن مستويات فيتامين أ الكافية ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المعدية. خلصت الأبحاث المنشورة في مجلة التغذية إلى أن نقص فيتامين أ يضر بالمناعة، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

مصادر الغذاء : الجزر، والبطاطا الحلوة، والسبانخ، والخضراوات الورقية الأخرى، بالإضافة إلى منتجات الألبان والبيض.

4. فيتامين هـ



فيتامين هـ هو أحد مضادات الأكسدة القوية، ويساعد الجسم على محاربة العدوى من خلال دعم وظيفة الخلايا المناعية. كما أن دور فيتامين هـ كمضاد للأكسدة يعني أنه يساعد أيضًا في حماية الخلايا من التلف التأكسدي، وهو أمر ضروري للحفاظ على صحة المناعة

مصادر الغذاء : المكسرات (اللوز، بذور عباد الشمس)، السبانخ، والأفوكادو.

5. فيتامين ب6

فيتامين ب6 ضروري للتفاعلات الكيميائية الحيوية في الجهاز المناعي. فهو يساعد في إنتاج الأجسام المضادة ويدعم وظيفة خلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين إلى الخلايا، مما يضمن عملها بشكل مثالي

مصادر الغذاء : الدواجن (الدجاج والديك الرومي)، والحمص، والموز، والخضروات الورقية الخضراء.

نصائح عملية لتعزيز المناعة قبل الشتاء



النظام الغذائي المتوازن : ركز على دمج مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي للحصول على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن.

المكملات الغذائية : إذا كانت المصادر الغذائية غير كافية، ففكر في تناول المكملات الغذائية، وخاصة الفيتامينات مثل فيتامين د وفيتامين ج. استشر أخصائي الرعاية الصحية لتحديد الجرعات المناسبة.

نمط الحياة الصحي : النوم الجيد وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وإدارة التوتر ضرورية أيضًا لنظام مناعي يعمل بشكل جيد. شراء الفيتامينات والمكملات الغذائية

