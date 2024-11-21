شكرا لقرائتكم خبر عن مريض السكر.. أضرار تجعلك تتخلى عن تناول المقليات والفرايد تشيكن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالخميس، 21 نوفمبر 2024 12:00 ص
الفرايد تشيكن والطعام المقلى، نوعيات يفضلها الكثيرين، لهذه النوعيات من الطعام تؤثر على الصحة بشكل سلبى على الصحة العامة، على الصحة الهضمية كذلك، وخاصة على أصحاب الأمراض المزمنة، كمرضى السكر.أضرار الطعام المقلى لمرضى السكر
وفقا لتقرير نشر في موقع Harvard فإن الأطعمة المقلية والفرايد تشيكن الشهيرة تزيد من الأساس من فرص الإصابة بالسكر من النوع الثانى، ولذا تعد من الخيارات غير الصحية بالمرة لأصحاب الأمراض المزمنة وخاصة مرضى السكر، فهذه الأطعمة وطبيعة القلى ذاته لها بعض الأضرار منها:
- الإضرار الصحة المعوية، لأنها غير بسيطة الهضم، وقد تسبب عسر هضمى ومشكلات معوية ومشكلات بالإخراج كذلك
- تؤثر مباشرة على مستويات سكر الدم، فتعمل على رفعها بشكل مفاجئ
- الاعتياد عليها يزيد من دهون الجسم ويعزز من زيادة معدل الوزن، مما يحمل مخاطر إصابة مرضى السكر بالمضاعفات المرضية
- يزيد من فرص زيادة مستويات الكوليسترول في الدم لدى مرضى السكر
- اضطرابات معوية وهضمية
- الأطعمة المقلية تزيد من حدة الشعور بالخمول والكسل والرغبة الشديدة في الراحة التامة مما يزيد من اختلالات السكر بالدم
- هذه المخاطر كلها تعزز من اختلال نسب السكر في الدم، والاعتياد عليها يجعل ارتفاع السكر أمر اعتيادى للمريض بالسكر، مما يزيد من فرص الإصابة بالمضاعفات غير الجيدة للسكر، مثل التأثير على سلامة الأطراف والأعصاب وكذا حالة الجسم بالكامل.
