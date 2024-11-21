شكرا لقرائتكم خبر عن مريض السكر.. أضرار تجعلك تتخلى عن تناول المقليات والفرايد تشيكن والان مع تفاصيل الخبر

الفرايد تشيكن والطعام المقلى، نوعيات يفضلها الكثيرين، لهذه النوعيات من الطعام تؤثر على الصحة بشكل سلبى على الصحة العامة، على الصحة الهضمية كذلك، وخاصة على أصحاب الأمراض المزمنة، كمرضى السكر.

أضرار الطعام المقلى لمرضى السكر

وفقا لتقرير نشر في موقع Harvard فإن الأطعمة المقلية والفرايد تشيكن الشهيرة تزيد من الأساس من فرص الإصابة بالسكر من النوع الثانى، ولذا تعد من الخيارات غير الصحية بالمرة لأصحاب الأمراض المزمنة وخاصة مرضى السكر، فهذه الأطعمة وطبيعة القلى ذاته لها بعض الأضرار منها: