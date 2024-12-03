7 طرق "نفسية" لتحفيز أطفالك على أداء واجباتهم المدرسية والمذاكرة

يمر جميع الأطفال بمرحلة لا يشعرون فيها بالرغبة في أداء واجباتهم المدرسية في بعض الأحيان، وهناك العديد من الطرق التي يمكن فعلها لتحفيزهم وجعل الدراسة تجربة ممتعة وفقا لما نشره موقع healthtoday

نصيحة رقم 1: حافظ على هدوئك ولا تنزعج

لا تلح على الآخرين مهما حاولت أن تفعل ذلك. فبعض الأطفال متمردون بطبيعتهم، لذا كلما كنت ملحا عليهم أكثر، كلما زاد رفضهم.

تمامًا كما ترغب في أخذ قسط من الراحة بعد يوم طويل في العمل، يحتاج أطفالك أيضًا إلى الاسترخاء بعد يوم طويل في المدرسة. اسمح لهم بقضاء بعض الوقت (حوالي 20 دقيقة) للاسترخاء مثل لعب كرة القدم أو مشاهدة القليل من التلفاز. اطلب من أطفالك تحديد الوقت الذي يتعين عليهم فيه العمل على واجباتهم المدرسية وتأكد من التزامهم به.

النصيحة رقم 2: "وقت الدراسة" يبدو أكثر متعة من "وقت الواجبات المنزلية"

بدلاً من إثارة شعور الذنب لدى أطفالك بقولك "حان وقت الواجبات المنزلية"، لماذا لا تقول لهم "حان وقت الدراسة"؟ إن "وقت الدراسة" أوسع نطاقًا ويمكن أن يعكس الدراسة أو أداء الواجبات المنزلية. كما يعطي انطباعًا بأنهم يستطيعون أيضًا استخدام هذا الوقت للدراسة أثناء أداء الواجبات المنزلية.

النصيحة رقم 3: اجعل وقت الدراسة جزءًا من جدولهم اليومي

ستصبح الدراسة عادة عندما تجعل أطفالك يدرسون في نفس الوقت تقريبًا. أليس من الرائع أن ترى أطفالك يدرسون بمفردهم دون أن تطلب منهم ذلك؟ تحدث معهم وحدد جدولًا للدراسة يمكنهم من خلاله تحديد الوقت الذي يرغبون في قضائه في الدراسة. تأكد من أن طفلك يفعل ذلك على أساس يومي، وأن جميع الأنشطة الأخرى مثل مقابلة الأصدقاء مدرجة أيضًا، بحيث يكون هناك توازن صحي بين الدراسة والحياة. والأهم من ذلك، تأكد من التزامهم بجداولهم قدر الإمكان.

النصيحة رقم 4: القليل من الدعم والتشجيع يقطع شوطًا طويلاً

بقدر ما ترغب في مساعدة أطفالك في أداء واجباتهم المدرسية، تذكر أن هذه واجباتهم المدرسية. لذا، دعهم يتحملون مسؤوليتها. الغرض من الواجبات المدرسية في المقام الأول هو اختبار فهمهم للموضوع مع الاستفادة من المعرفة والمهارات التي تعلموها. كن والدًا داعمًا ولا تنتقد طفلك أو تعاقبه. شجع طفلك على أن يكون مستقلاً في أداء واجباته المدرسية. افهم المشكلات التي يواجهها (إن وجدت) وقدم حلولاً منطقية.

النصيحة رقم 5: الثناء والتقدير

أخبر أطفالك أنك تقدر الجهود التي يبذلونها لمعالجة واجباتهم المدرسية بشكل مستقل، حتى لو لم يتمكنوا من القيام بها بشكل صحيح. استخدم كلمات مشجعة مثل "لقد قمت بعمل رائع، استمر في ذلك!" لتحفيز الإيجابية مع منحهم الثقة لقبول التحديات المستقبلية.

النصيحة رقم 6: التحفيز من خلال تحديد الأهداف والمكافآت

يمكنك تحفيز أطفالك على الدراسة من خلال منحهم مكافأة عند تحقيق هدف ما. يجب أن يكون الهدف الذي حددته قابلاً للتحقيق من قبل طفلك بالطبع. يجب أن يعكس ذلك قدرته على إجراء تحسينات لتحقيق الهدف المطلوب. يمكن تنويع شكل المكافأة المقدمة، على سبيل المثال، يمكن أن تكون رحلة سينمائية، أو تناول الآيس كريم، أو المبيت، وما إلى ذلك.

نصيحة رقم 7: لا تشتت انتباهك

قد يكون التلفاز والهاتف المحمول والحاسوب والألعاب المحمولة عوامل تشتت انتباه الطفل. لذا، عليك الحد من استخدامها والتحكم فيها. على سبيل المثال، لا يجوز لطفلك مشاهدة التلفاز إلا بعد الانتهاء من أداء واجباته المدرسية. وإذا كان طفلك يحب الاستماع إلى الموسيقى أثناء أداء واجباته المدرسية، فتأكد من أن الموسيقى التي يستمع إليها ليست عوامل تشتت انتباهه.