تناول هذه الوجبات الغنية بالبروتين لإنقاص الوزن وتعزيز الشبع

النظام الغذائي يلعب دورًا مهما فى إنقاص الوزن، خاصة الأطعمة الغنية بالبروتين التي تساعد في إنقاص الوزن من خلال تعزيز الشعور بالشبع وتقليل تناول السعرات الحرارية، بحسب موقع تايمز ناو.

تُظهر الأبحاث باستمرار أن النظام الغذائي يلعب دورًا أكثر أهمية في تحقيق خسارة الوزن والحفاظ عليها من ممارسة الرياضة وحدها.

تكشف الدراسات أن ما يصل إلى 80 % من جهود إنقاص الوزن الناجحة تعتمد على التغييرات الغذائية، حيث تؤثر خيارات الطعام بشكل مباشر على تناول السعرات الحرارية، والتمثيل الغذائي، وتخزين الدهون.

وأوضح الخبراء أنه في حين تساعد التمارين الرياضية في حرق السعرات الحرارية، إلا أنها لا تستطيع تعويض النظام الغذائي غير الصحي.

على سبيل المثال، يمكن لوجبة واحدة أن تتجاوز بسهولة السعرات الحرارية المحروقة أثناء التمرين لمدة ساعة.

علاوة على ذلك، يمكن للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الغنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية أن تعزز الشعور بالشبع، وتنظم هرمونات الجوع، وتقلل من استهلاك السعرات الحرارية بشكل عام.

إن إنقاص الوزن لا يتعلق فقط بتناول كميات أقل ولكن تناول الطعام بشكل صحيح.

النظام الغذائي المتوازن يضع الأساس لنجاح أي نظام لياقة بدنية.

أطعمة غنية بالبروتين تساعد في إنقاص الوزن الجبن القريش

يحتوي الجبن القريش على 18 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام، يمكن إضافته إلى السلطات كوجبة خفيفة.

الحمص

يحتوي الحمص على 19 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام بعد طهيه. يمكن استخدامه في السلطات

الزبادي اليوناني

يحتوي على 10 جرامات من البروتين لكل 100 جرام. يمكن الاستمتاع بالزبادي اليوناني كوجبة خفيفة أو استخدامه في العصائر.

بذور الكينوا

تحتوي الكينوا على 14 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام بعد طهيها. ويمكن استخدامها كأساس للسلطات، أو خلطها بالخضروات، أو استخدامها كبديل للأرز.

اللوز

يحتوي اللوز على 21 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام. ويمكن تناول حفنة من اللوز كوجبة خفيفة. ويمكن إضافته إلى السلطات، أو استخدامه في العصائر.

البيض

يحتوي البيض على 13 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام، ويمكن تناول البيض مسلوقًا أو مخفوقًا أو عجة.

الأسماك (السلمون)

تحتوي الأسماك على 20-25 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام. يمكن شوي الأسماك أو طهيها بالبخار.

صدور الدجاج

تحتوي صدور الدجاج على 31 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام. ويمكن شويها أو خبزها.

الفول السوداني

يحتوي الفول السوداني على 25 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام، ويمكن تناول الفول السوداني كوجبة خفيفة .