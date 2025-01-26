شكرا لقرائتكم خبر عن تعاني منها نجمة هوليوود آندي ماكدويل.. ما هي متلازمة العضلة الكمثرية والان مع تفاصيل الخبر

تعاني نجمة هوليوود أندي ماكدويل من متلازمة العضلة الكمثرية، وهي حالة عصبية عضلية مؤلمة تسبب خدرًا وتنميلا في الأرداف وظهر الساقين وتؤدي إلى عدم الراحة في الساق، وفقًا للخبراء، فإن أي شيء يجعل العضلة الكمثرية تضغط على العصب الوركي يؤدي إلى هذه المتلازمة، والتي تشمل الالتهاب وتشنجات العضلات، بحسب موقع تايمز ناو.

وقالت آندي ماكدويل فى أحد البرامج: "أعاني من متلازمة العضلة الكمثرية، وهي عضلة تضغط على العصب الوركي، وكانت تضغط على ساقي".

وأضافت: "أعتقدت أنني سأخضع لجراحة استبدال مفصل الورك، لكن لم يحدث ذلك".

وقالت نجمة فيلم Four Weddings And A Funeral البالغة من العمر 66 عامًا إن هذه الحالة، التي تسبب خدرًا في الأرداف والجزء الخلفي من الساقين، كانت تسبب ألمًا حادًا في ساقها.

وفقًا للجمعية الأمريكية للطب العظمي، تؤثر متلازمة العضلة الكمثرية على حوالي 200 ألف شخص في الولايات المتحدة كل عام.

ما متلازمة العضلة الكمثرية؟

وفقًا للخبراء، تحدث متلازمة العضلة الكمثرية عندما تضغط العضلة الكمثرية على العصب الوركي ما يؤدي إلى الالتهاب، ويؤدي ذلك إلى الألم أو الخدر في الأرداف وأسفل الجزء الخلفي من الساق، إما في جانب واحد من الجسم أو كليهما.

العضلة الكمثرية هي عضلة مسطحة ضيقة تمتد من أسفل العمود الفقري عبر الأرداف إلى أعلى الفخذين. تمتد العضلة الكمثرية إلى كل جانب من جسمك وتساعد في كل حركة تقريبًا في الجزء السفلي من جسمك.

يقول الأطباء إن العصب الوركي يمر عادة أسفل العضلة الكمثرية، ويمتد من الحبل الشوكي، ويمر عبر الأرداف، ثم إلى أسفل كل ساق، ثم إلى القدمين. وهو العصب الأطول والأكبر في الجسم.

ما الفرق بين العضلة الكمثرية وعرق النسا؟

على الرغم من أن الحالتين مرتبطتين في الغالب ويؤثران على العصب الوركي، فإن كل من العضلة الكمثرية وعرق النسا يختلفان عن بعضهما البعض، في حين أن الانزلاق الغضروفي أو تضيق العمود الفقري يؤديان إلى عرق النسا، إلا أن الأعراض تميل إلى التأثير على أسفل الظهر ويمكن أن تنتقل إلى أسفل الأرداف والساق.

تتضمن متلازمة العضلة الكمثرية فقط ضغط العضلة الكمثرية على منطقة واحدة من العصب الوركي في الأرداف. قد تشعر بها كثيرًا مثل عرق النسا ولكن في منطقة أكثر تحديدًا.

علامات وأعراض متلازمة العضلة الكمثرية

هناك بعض العلامات والأعراض التي تشبه:

ألم

خدر وتنميل

شعور بالوخز

وفقا للخبراء، قد تزداد الأعراض سوءا أثناء ممارسة أنشطة معينة، مثل:

الجلوس لفترات طويلة جدًا من الزمن

المشي أو الجري

صعود السلالم

ما أسباب متلازمة العضلة الكمثرية؟

يقول الأطباء إن أي شيء يجعل العضلة الكمثرية تضغط على العصب الوركي يؤدي إلى هذه المتلازمة، وتشمل الأسباب الأكثر شيوعًا ما يلي:

التورم والالتهاب

تشنجات العضلات

ندبة في العضلات

يمكن أن تنتج كل هذه المشاكل عن

إصابة الورك أو الساق، مثل السقوط أو حادث سيارة.

وجود شد عضلي نتيجة قلة النشاط البدني.

رفع شيء بطريقة غير صحيحة وإتلاف العضلة الكمثرية.

عدم الإحماء قبل النشاط البدني أو التمدد بشكل صحيح بعده.

الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية أو القيام بحركات متكررة، مثل الجري لمسافات طويلة.

الجلوس لفترات طويلة من الزمن (على سبيل المثال، الأشخاص الذين يجلسون كثيرًا أثناء العمل).

