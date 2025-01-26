بتشعر بالنعاس وسط النهار.. فتش عن هذه الأمراض

النعاس وسط النهار قد يكون علامة على وجود مشاكل صحية يجب البحث عنها وذلك وفقًا لموقع healthline.

وأكد التقرير المنشور أن الشعور بالنعاس وسط النهار قد يكون علامة علي الإصابة بمرض السكر خاصة عند الشعور بالنعاس الشديد بعد تناول الطعام، كما أن الاكتئاب بالإضافة إلى الشعور بالتعب والإرهاق والشعور بالتوتر والقلق، الصعوبة في النوم أو النوم المتقطع، او الأرق جميعها مشاكل صحية تسبب النعاس في النهار.

واضاف التقرير أن الإصابة بفقر الدم ونقص الحديد أو الفيتامينات، وأيضًا التهاب الغدة الدرقية والتعب، بالإضافة إلى التهاب الكبد المصاحبة التعب والشعور بالمرض، ومرض القلب والشعور بالتعب والضيق في الصدر، أيضًا من الأمور المسببة للشعور بالنعاس.

متي يجب القلق من الشعور بالنعاس وسط النهار؟

أوضح التقرير أن هناك العديد من الأعراض التحذرية التي يجب الانتباه لها، ومنها:

1. النعاس الشديد.

2. التعب الشديد.

3. الصداع الشديد.

4. الغثيان والقيء.

5. ألم في الصدر أو الظهر.

6. صعوبة في التنفس.

7. الشعور بالمرض أو الضيق.

ماذا تفعل إذا شعرت بالأعراض السابق ذكرها؟

قدم التقرير أبرز النصائح الفعالة والمهمة ومنها:

1. استشر طبيبًا متخصصًا.

2. قم بفحص الدم والكبد.

3. قم بفحص القلب والعضلات.

4. قم بفحص النوم والغدة الدرقية.

5. تناول نظام غذائي صحي.

6. ممارسة الرياضة بانتظام.

7. الحصول على نوم كافٍ.

