شكرا لقرائتكم خبر عن معنديش أصحاب.. حيل نفسية تساعد طفلك الخجول على تكوين صداقات بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

الأطفال يختلفون في طبائعهم وكذا في سماتهم الشخصية، بعض منهم لا يمكنه تكوين صداقات بسهولة، يعانى صعوبة بالغة في الحصول على صديق يمارس من خلاله قدراته الاجتماعية ومهارات التواصل.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع "تشايلد مايند" المعنى بالصحة النفسية للأطفال، فإن الكثير من الأطفال يمكن أن يكونوا متفوقين دراسيا ولكنهم يعانون اجتماعيا وحياتيا، وعليك كأب الانتباه سريعًا لمثل هذه النواقص المهارية في الطفل، لكى تعززها فيه وتساعده على تخطى أية مشكلات اجتماعية يمر بها.

نصائح وحيل نفسية فعالة تساعد طفلك على تكوين صداقات

يمكن للآباء مساعدة الأبناء في تكوين الصداقات والانخراط مجتمعيًا، من خلال بعض الحيل السهلة وبعض التدريبات:

- إذا لاحظت صعوبة في تفاعل طفلك مع أقرانه، لابد من الاهتمام بتدريبه منزليًا على دور الصديق والعب معه هذا الدور جيدًا.

- وفر له صديق من العائلة أو الجيران أو الأخوة، وذلك ليكون بجانبه دائمًا ليتمرن على تكوين الصداقات.

- قدم نموذجًا جيدًا كأب وصديق ومربى، كى يتمكن طفلك من الحصول على الدعم وتقليدك.

- إذا كان طفلك يعانى من صعوبات اجتماعية حادة، لا ضرر في استشارة مختص نفسى أو اجتماعى للمساعدة.

- اجعل طفلك مضيفًا جيدًا لأصدقائه، ويجعل ضيوفه يشعرون بالراحة وأن يحترمهم، واطرح فكرة أن يدعوهم للعب على سبيل المثال.

- اطلب من طفلك أن يكون محضرًا مسبقًا لبعض الألعاب التي يمكن لأصدقائه اللعب بها، هذه الطريقة تجعله أكثر تفاعلا معهم، وفهم خياراتهم وخياراته.

- تجنب النقد الحاد لطفلك، وكذلك الثناء الحاد عليه، وتجنب الضغط بشدة عليه لتكوين صداقات، اجعل كلامك غير مباشر.

- يمكن للوالد لطفل خجول، أن يجعله يتدرب منزليًا على كيفية التحدث ودعوة صديقه للعب، من خلال حوار تخيلي تدريبي بين الأب وإبنه.

- تحدث مع طفلك كثيرًا حول أهمية أن يكون له صديق أو إثنين على أقصى تقدير، أفضل من مجموعة كبيرة ولكن غير مجدية، وفهمه معنى الصداقة الحقيقي، وألا ينبهر بالأطفال الأكثر شهرة في فصله أو الذين يحصلون على صداقات كثيرة ومتنوعة.

- ساعده على تحسين مهارات الكلام والتواصل وشاركه مخاوفه واجعله يتحدث عنها، وشاركه خوفه من المبادرة ودربه عليها.