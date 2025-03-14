طفلك مصاب بها؟.. إليك أعراض المناعة الذاتية وطرق علاجها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 مارس 2025 07:23 صباحاً - يُصاب الأطفال ببعض أمراض المناعة الذاتية بسبب رد الفعل المبالغ فيه لجهاز المناعة وفي هذه الحالة، فإن الجهاز المناعي الذي من المفترض أن يحافظ على مناعة الجسم ويحمي الجسم يتحول فعلياً لمهاجمة الجسم.

نظراً لأن الأعراض التي تظهر عادة ما تكون عامة أو غير محددة؛ فقد يستغرق تشخيص أمراض المناعة الذاتية لدى الأطفال وقتاً طويلاً، ولا يزال السبب الدقيق وراء رد فعل جهاز المناعة في الجسم غير معروف. وفي المقابل، هناك العديد من العوامل التي قد تتسبب في إصابة شخص ما بأحد أمراض المناعة الذاتية، وهي العوامل الوراثية، والهرمونية، والبيئية. فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث" أعراض أمراض المناعة الذاتية لدى الأطفال.

التهاب المفاصل مجهول السبب

يقوم جهاز المناعة في الجسم بمهاجمة المفاصل -الصورة من موقع AdobeStock

يُصاب طفل واحد من كل 1000 طفل بالتهاب المفاصل الذي يُعَدُّ أكثر شيوعاً لدى الفتيات ففي هذه الحالة يقوم جهاز المناعة في الجسم بمهاجمة المفاصل، وتحديداً الغشاء الزليلي. ونتيجة لذلك يظهر التهاب في المفاصل وإذا لم يتم علاجه، يمكن أن تُصاب المفاصل بالتلف، تشمل أعراض التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب ما يلي:

الألم.

احمرار وتورم في المفاصل.

تصلب في المفاصل.

صعوبة في الحركة والقيام بالأنشطة.

مرض السكري من النوع الأول

يُصاب الطفل بمرض السكري من النوع الأول عندما يهاجم الجهاز المناعي للطفل خلايا الجسم في البنكرياس، بحيث لا يتمكن الجسم من إنتاج الأنسولين.

يتطلب هذا المرض العلاج بالأنسولين مدى الحياة للتحكم في نسبة السكر في الدم لدى الطفل.

تشمل أعراض مرض السكري من النوع الأول لدى الأطفال ما يلي:

العطش والجوع بسرعة.

كثرة التبول.

فقدان الوزن.

التعب والضعف.

نقص الصفيحات المناعية

يهاجم مرض المناعة الذاتية الصفائح الدموية للأطفال، بحيث تنخفض مستويات الصفائح الدموية في الجسم وتظهر أعراض النزيف مثل بقع حمراء أو كدمات على الجلد، أو نزيف في الأنف، أو اللثة وقد تُصاب الفتيات اللواتي دخلن فترة الحيض، بوجود كمية أكبر من دم الحيض أكثر من المعتاد.

مرض الذئبة

تُعَدُّ الذئبة أحد أمراض المناعة الذاتية لدى الأطفال، وقد تُصاب المراهقات في أغلب الأحيان بهذا المرض ويهاجم الأعضاء المختلفة، مثل الجلد والمفاصل والفم والجهاز العصبي والقلب والرئتين والكُلَى والدم.

تشمل أعراض مرض الذئبة بشكل عام ما يلي:

طفح جلدي أحمر أو أرجواني على شكل فراشة، يوجد على الخدين والأنف وحول الشفاه وشحمة الأذن، ويصاحبه تقشر الجلد.

ضيق في التنفس والسعال وألم في الصدر.

كثرة قرح الفم غير المؤلمة.

يصبح الجلد أحمر اللون بسهولة أو يحترق عند تعرضه لأشعة الشمس.

عدد خلايا الدم غير طبيعي، سواء كانت خلايا الدم الحمراء أو البيضاء أو الصفائح الدموية.

غالباً ما يكون لدى الاطفال ضعف في الوعي، ومشاكل في الذاكرة، وعدم وضوح الكلام، وصعوبة في البلع.

مرض الاضطرابات الهضمية

يسبب مرض الاضطرابات الهضمية الإسهال والانتفاخ -الصورة من موقع Freepik

يُعَدُّ مرض الاضطرابات الهضمية هو عدم تحمل الغلوتين، وهو محتوى البروتين في القمح والشوفان الذي يدمر جدران الأمعاء؛ ما قد يسبب أعراضاً مختلفة لاضطرابات الجهاز الهضمي.

بعض الأعراض التي تظهر:

الإسهال.

فقدان الوزن أو فقدان الشهية.

الغثيان والقيء.

ضعف في النمو والتطور.

الانتفاخ.

مرض الصدفية

تُعَدُّ الصدفية أحد أمراض المناعة الذاتية التي تسبب الحكة وظهور بقع جافة ومتقشرة على الجلد.

لا يمكن علاج هذه الحالة، ولكن يمكن السيطرة عليها بالأدوية التي تُظْهِر نتائج مرضية عند الأطفال إذا تم علاج الصدفية والسيطرة عليها.

بشكل عام، هناك نوعان من الصدفية التي تحدث بشكل عام لدى الأطفال، وهما:

الصدفية القشرية: هي الشكل الأكثر شيوعاً ويُصاب بها الأطفال عادة، وتُعد الأعراض عبارة عن لويحات حمراء وسميكة ومتقشرة ومثيرة للحكة يمكن أن تظهر على المرفقين والركبتين وفروة الرأس.

الصدفية النقطية: على شكل قطرات الماء وتظهر عادة على الظهر والذراعين والساقين.

التصلب المتعدد

غالباً ما يهاجم مرض التصلب المتعدد البالغين. ويمكن أن يُصاب بها الرُّضَّع والأطفال والمراهقون عندما يهاجم الجهاز المناعي الدماغ والحبل الشوكي وتتشابه أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد عند الأطفال مع أعراض البالغين، وهي:

ضعف البصر.

النوبات.

تشنج عضلي.

اضطرابات التوازن، بما في ذلك صعوبة المشي.

تكون حالات مرض التصلب العصبي المتعدد لدى الأطفال أكثر خطورة بشكل عام منها لدى البالغين. بالإضافة إلى ذلك، إذا أُصيب الطفل بمرض التصلب العصبي المتعدد في سن مبكرة ولم يتلقَّ العلاج المناسب؛ فقد يُصاب الطفل بإعاقة جسدية.

مرض كاواساكي

مرض كاواساكي هو مرض نادر يصيب الأطفال دون سن 5 سنوات. وتصنف هذه الحالة على أنها خطيرة لأنها يمكن أن تسبب مضاعفات للقلب ويمكن أن يسبب مرض المناعة الذاتية لدى الأطفال إصابتهم بالحمى، مصحوبة بأربعة من الأعراض الخمسة التالية:

طفح جلدي أحمر على الجلد.

تورم العقد الليمفاوية.

ارتفاع درجة حرارة الجسم لمدة 5 أيام أو أكثر حتى مع تناول خافضات الحرارة.

تغيرات في الغشاء المخاطي للفم، وتتميز بوجود لسان فراولة، وهو أن يكون اللسان منتفخاً وأحمر اللون.

عادة ما يكون هناك تورم في اليدين والقدمين.

هل يمكن علاج أمراض المناعة الذاتية؟

يصعب علاج أمراض المناعة الذاتية، ولكن يمكن التحكم في الاستجابة المناعية المفرطة وتقليل الالتهاب الذي يحدث من خلال الأدوية.

هناك حاجة أيضاً إلى بعض العلاجات المحددة لتخفيف الأعراض لدى الطفل مثل الألم والتورم والتعب والطفح الجلدي.

اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن يساعد الطفل أيضاً على الشعور بالتحسن.

في النهاية إذا تبين أن طفلك مصاب بأحد أمراض المناعة الذاتية فمن الجيد أن تقومي بزيارة الطبيب لمعرفة المخاطر المحتملة للإصابة بالمرض والحصول على العلاج مبكراً.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.