أسباب غير مرضية لسرعة ضربات القلب

يتعرض البعض لضربات القلب السريعة (الخفقان)، ووفقا لموقع verywellhealth سنتعرف على أسبابها، وكيفية التعامل معها.

ما هو خفقان القلب؟

الخفقان هو الإحساس بأن القلب ينبض بسرعة أو بقوة أو بشكل غير منتظم. قد يشعر به المريض في الصدر، الحلق، أو الرقبة.

ما هي أسباب خفقان القلب؟

الأسباب الشائعة لخفقان القلب:

1. أسباب فيسيولوجية (غير مرضية):

التوتر والقلق.

الجهد البدني الزائد.

تناول كافيين أو نيكوتين أو الكحول.

الحمى.

التغيرات الهرمونية (مثل أثناء الحمل أو الدورة الشهرية).

2. أسباب مرضية:

اضطرابات في نظم القلب مثل الرجفان الأذيني أو تسرع القلب فوق البطيني.

أمراض الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة).

فقر الدم.

انخفاض ضغط الدم.

اختلالات في الكهارل (مثل البوتاسيوم، المغنيسيوم).

أمراض القلب (مثل اعتلال عضلة القلب أو قصور القلب).

ما يجب فعله عند الشعور بالخفقان في القلب؟

أولاً: التقييم الذاتي

هل يأتي الخفقان فجأة أو تدريجيًا؟

كم يستمر؟ ثوانٍ أم دقائق أم أكثر؟

هل يصاحبه دوخة، ألم صدر، ضيق تنفس أو إغماء؟ (علامات تستدعي تدخلًا عاجلًا)



ثانيًا: الفحوصات التي يطلبها الطبيب عادة:

تخطيط القلب ECG.

تحاليل دم (للتحقق من الغدة الدرقية، فقر الدم، الكهارل).

جهاز هولتر (مراقبة ضربات القلب لمدة 24-48 ساعة).

إيكو للقلب.

ما هو علاج خفقان القلب ؟

يعتمد العلاج على السبب، فإذا السبب نفسي أو توتري: تقنيات الاسترخاء، علاج سلوكي معرفي، أدوية مهدئة أحيانًا.

في حالة فرط نشاط الغدة الدرقية: علاج الغدة.

في حالات اضطراب نظم القلب:

أدوية مضادة لاضطراب النظم (مثل البيتا بلوكر).

في بعض الحالات تدخلات مثل القسطرة أو زرع منظم قلب.