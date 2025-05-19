شكرا لقرائتكم خبر عن لو قربتى تولدى.. أهمية لبن السرسوب للطفل والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر التغذية التي يتلقاها الطفل حديث الولادة في تلك الأيام الأولى الحاسمة لها أهمية قصوى، لذلك من الضروري أن تكون جميع الأمهات على دراية بالفوائد العديدة التي يقدمها لبن السرسوب، وهو أول شكل من أشكال حليب الثدي ينتجه جسم الأم بعد ولادة الطفل حديث الولادة.

لبن السرسوب هو أول حليب يخرج من ثدي الأم بعد الولادة مباشرة، وله أهمية كبيرة جدًا للطفل حديث الولادة، وذلك وفقا لموقع kids، الذي قدم العديد من فوائده، ومنها:

1. غني بالأجسام المضادة

يحتوي على كمية كبيرة من الأجسام المضادة (خاصة IgA) التي تحمي الطفل من العدوى والميكروبات، لأنه يولد بجهاز مناعي ضعيف.

2. يساعد على تنظيف الأمعاء

اللبن يساعد الطفل على إخراج أول براز (العِقي)، وهذا يقلل من خطر الإصابة بالصفراء.

3. قليل الكمية لكنه مركز

رغم أن كميته قليلة، إلا أنه غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن، ومناسب تمامًا لحجم معدة المولود في أول أيامه.

4. يساعد على بناء المناعة

يحتوي على مكونات تنشط جهاز المناعة وتساهم في تكوين البكتيريا النافعة في الأمعاء.

5. يقي من الحساسية

الأطفال الذين يرضعون السرسوب يكونون أقل عرضة للحساسية وأمراض الجهاز الهضمي لاحقًا.



