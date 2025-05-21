شكرا لقرائتكم خبر عن هل من الآمن تناول أدوية الحساسية يوميًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من إمكانية إدارة أعراض الحساسية بفعالية دون أدوية، إلا أن المصابين بحساسية شديدة يحتاجون إلى أدوية للسيطرة على نوباتها وسيلان الأنف والعطس وحكة العين، ووفقًا للخبراء، يمكن تناول بعض أدوية الحساسية يوميًا، بينما يُنصح بتجنب بعضها الآخر للاستخدام قصير المدى، بحسب موقع "تايمز ناو".

في جميع أنحاء العالم، يُقدر أن 30-40% من الناس يعانون من الحساسية الموسمية - والتي تُسمى أيضًا التهاب الأنف التحسسي أو حمى القش.

موسم الحساسية، الذي يمتد عادةً من مارس إلى يونيو، هو ذروة موسم حبوب اللقاح الذي يُسبب أعراضًا مزعجة مثل سيلان الأنف والعطس وحكة العين.

معظم أدوية الحساسية آمنة للاستخدام قصير المدى، ولكن وفقًا للأطباء، يجب تناول بعضها فقط يوميًا.

هل يجب تناول أدوية الحساسية يوميًا؟

إذا كنت تعاني من حساسية، يُمكنك تناول بعض الأدوية يوميًا؛ ومع ذلك، يجب حصر العديد من الأدوية الأخرى للاستخدام قصير المدى فقط.

أكد الخبراء إن أدويةً مثل بخاخات الستيرويد الأنفية ومضادات الهيستامين، وهي أقراص فموية وقطرات عينية وبخاخ أنفي، آمنة، ومع ذلك، يجب ألا تُستخدم بخاخات الستيرويد لأكثر من ثلاثة أشهر في السنة.

وقال الأطباء إن بخاخات الستيرويد الأنفية، إلى جانب الأدوية الموصوفة طبيًا مثل مضادات مستقبلات الليكوترينين، هي أكثر أدوية الحساسية أمانًا للاستخدام طويل الأمد، فهي فعالة في تخفيف أعراض الربو وتتمتع بمستوى أمان جيد، حتى بعد الاستخدام لفترات طويلة.

ما هي الآثار الجانبية لأدوية الحساسية؟

على الرغم من إمكانية استخدام هذه الأدوية لفترة طويلة، إلا أنها قد تُسبب أيضًا آثارًا جانبية لدى بعض الأشخاص، والتي تشمل مشاكل عصبية ونفسية خفيفة أو شديدة، وخاصةً لدى الشباب.

وقال الأطباء إن استخدام الستيرويد الأنفي قد يُسبب أيضًا بعض الآثار الجانبية، مما يزيد من خطر نزيف الأنف أو حتى تفاقم مشاكل العين مثل إعتام عدسة العين والزرق لدى بعض الأشخاص. كما يُشيرون إلى أن استخدام الستيرويد الأنفي لفترة طويلة قد يُسبب مشاكل في النمو لدى الأطفال.

طرق طبيعية للتحكم في أعراض الحساسية

إلى جانب تناول الأدوية، والتي يمكنك التوقف عنها بعد فترة، يجب عليك أيضًا تجربة طرق طبيعية أكثر لتخفيف أعراض الحساسية - بعضها طرق مجربة ومختبرة. وهي:

-أغلق نوافذ المنزل والسيارة لتقليل التعرض لحبوب اللقاح.

-تحقق دائمًا من نشرة الطقس المحلية وعدد حبوب اللقاح قبل مغادرة المنزل، وخطط للعمل في الهواء الطلق عندما تكون أعدادها أقل.

-استخدم بخاخًا ملحيًا للأنف أو اشطف أنفك بانتظام لإزالة مسببات الحساسية من أنفك.

-إذا كنت تعيش في منطقة ملوثة، يمكنك تحسين الهواء الذي تتنفسه باستخدام جهاز تنقية هواء يعمل باستمرار.

-رطب الهواء الذي تتنفسه باستخدام جهاز ترطيب بجانب السرير.

-تأكد دائمًا من خلع الملابس والأحذية الملوثة بحبوب اللقاح قبل دخول المنزل.

-قلل من تراكم الغبار والأوساخ في المنزل باختيار أرضيات من الخشب الصلب بدلًا من السجاد وتجنب الفوضى المفرطة.

-إذا كنت معرضًا للحساسية أو الربو، فتأكد من إبعاد الحيوانات الأليفة عن غرفة نومك.

-تناول نظامًا غذائيًا صحيًا واحصل على قسط كافٍ من الراحة للحفاظ على مناعتك عالية وصحية دائمًا.

-حافظ على صحة أنفك وترطيبه.

-حاول منع نزيف الأنف، وهو أمر شائع خلال موسم الحساسية بسبب التهاب وجفاف الممرات الأنفية

-احتفظ بأدوية الإسعافات الأولية الآمنة والفعالة في متناول يدك لمساعدة من يعانون من الحساسية.