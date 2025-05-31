شكرا لقرائتكم خبر عن تعمل إيه لو عرفت إن ابنك المراهق بيدخن.. الطب النفسي يقدم التصرف الأمثل والان مع تفاصيل الخبر

أن تكتشف أن ابنك يدخن فهي مشكلة كبيرة لا شك، ولكن طريقة تعاملك المثلى معها سوف تجعل علاج هذه المشكلة أمرًا في غاية السهولة.

وفي السياق ذاته أكد الدكتور عادل سلطان، استشاري النفسية بقصر العينى، أن كثيرًا من الأسباب قد تدفع المراهقين إلى التدخين في تلك السن الصغيرة، فالمؤثرات الخارجية من الأصدقاء والتجمعات وبعض الأفكار والسلوكيات المختلفة للمراهقين التي يريد فيها المراهق تقليد الكبار والتشبه بهم حتى في عادتهم السيئة أمر محتمل للغاية وقد يحدث في كثير من الحالات.

أسباب تدفع المراهقين للتدخين

تزامنًا مع اليوم العالمى للتوعية ضد التدخين، ورفع الوعى للإقلاع عنه، فلابد من ذكر بعض الأسباب التى قد تدفع بعض المراهقين للتدخين منها الضغوط الدراسية والاضطرابات العائلية والاضطرابات النفسية التي قد تصيب المراهق.

لذلك تقع المسئولية على الأب في التعامل مع الابن الذي وقع في دائرة التدخين فتلك الحيل سوف تمكنه من تخليص ابنه من تلك العادة الجديدة بدلاً من أن تبقى عادة دائمة.

نصائح للتعامل مع المراهق المدخن

أول نصيحة تتعلق بالهدوء: لابد أن يستقبل الوالدان الخبر بالهدوء الشديد، فالطريقة الوصفية في التعامل مع المراهق هي عدم التعنيف أو العصبية أو الصراخ أو العدوانية معهم، هذا الأمر يولد لديه العند الشديد، اجلس معه واستمع وأوضح له رغبتك الشديدة في الاستماع له عن الأسباب التي دفعته إلى التدخين، ولا تتركه يأخذك إلى منطقة الجدال، كن خارج هذا الجدال وقل له: "هدوء، لابد أن نتحدث سويًا بمنتهى الهدوء والأمان".

الاستماع والتفهم

اجعل ابنك المراهق يشعر بصداقتك وبأمان معك حتى يتحدث معك عن كل الأسباب التي دفعته لهذا الفعل، لا تفرط في شرح أضرار التدخين بالشكل المفصل لابنك، بل تحدث عن فوائد عدم التدخين، كن صبورًا وحكيمًا في التعامل معه وشجعه على ترك التدخين من خلال عدة طرق.

تشجيع الابن على ترك التدخين

اهتم بصداقته والتحدث معه، اجعله يشرح لك الجوانب الإيجابية في التدخين كما يراها من منظوره، وتحدث معه في كيفية نفيها، وأنه غير حقيقي ومؤقت، شجعه على التعبير عن رأيه بحرية، واستمع إليه دون أن تشعره بالنقد الشديد أو التوبيخ الشديد أو التهميش. لابد وأن تستمع له استماعًا جيدًا.

الأنشطة الإيجابية

اجعل ابنك في حالة انشغال دائم جسديًا ونفسيًا، اجعله يشترك في أكثر من لعبة رياضية حتى الإرهاق، اجعل ابنك مرهقًا إرهاقًا إيجابيًا من خلال القراءة وممارسة تمارين الاسترخاء وتمارين التأمل، شاركه في هذه الأنشطة وشجعه وصداقه.

الابتعاد عن المراقبة

ابتعد عن مراقبته ولا تجعله يشعر دومًا بعدم الأمان، بل كن صديقًا له وأعطه جسور الثقة، اسأل طبيب مختص عن إمكانية استخدام أدوات للتخلص من التدخين مثل العلاقة أو اللاصقة المانعة للتدخين.

التحدث عن التدخين

احرص على التحدث عن التدخين وأضراره أمام أبنائك في سن مبكرة، وكن قدوة لهم.

اعرض المراهق على مختص نفسى إذا كان يعانى مشكلات أو اضطرابات نفسية أو سلوكية