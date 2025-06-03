شكرا لقرائتكم خبر عن في موسمه ماتكترش منه.. آثار جانبية للكميات الكبيرة من العنب والان مع تفاصيل الخبر

في موسم العنب بأنواعه المختلفة، يجب عليك أن تكون حذرًا من الإكثار في تناوله، فالكثير من العنب قد يسبب مشكلات صحية وله بعض التأثيرات الجانبية وفقًا لتقرير نشر فى موقع webmed الطبى.

فوائد العنب

العنب بشكل عام يحتوي على مركبات الفلافونويد التي لها تأثيرات مضادات للأكسدة صحية للغاية قد تمد بالكثير من الفوائد منها:

- الوقاية من أمراض القلب.

- تعزيز الجسم ضد الالتهابات.

- علاج الدورة الدموية.

- يستخدم العنب في علاج إجهاد العين وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والسمنة وأمراضها.

مخاطر الإكثار من العنب

ولكن الإكثار من العنب قد يزيد من بعض التأثيرات الجانبية له، خاصة إذا تناولهم الشخص بكميات كبيرة. ولعل من أهم هذه المشكلات:

- الكميات الكبيرة من العنب قد تسبب الإسهال وسهولة البراز، وذلك لأنه يعمل على حركة المعدة وسيولة الجهاز الهضمي.

- بعض الأشخاص يعانون من حساسية العنب، والتي يكون لها الكثير من الآثار الجانبية والتي من بينها جفاف الفم وبعض الأعراض المتعلقة بالسعال وآلام الرأس.

العنب والحمل والرضاعة

لم تؤكد الدراسات حتى الآن أن العنب بكميات كبيرة آمن أثناء الحمل والرضاعة، لذلك يجب الالتزام بالكميات الغذائية الصحية المتزنة.

العنب والأطفال

العنب يشكل خطر اختناق محتمل للأطفال الذين لم يبلغوا الخمس سنوات من عمرهم أو أقل من ذلك، ولذلك يجب تقطيع العنب الكامل إلى نصفين أو أربعة قبل تقديمه للأطفال الصغار.

العنب وتخثر الدم

العنب قد يؤثر على تخثر الدم وبالتالي يزيد من فرص الإصابة بالكدمات والنزيف لمن يعانون من حالات نزيف بالفعل، وكذلك في حالات الجراحة قد يسبب نزيفًا إضافيًا بعد الجراحة أو أثنائها.

الاضطرابات المعوية والهضمية

قد يسبب الكثير من العنب الاضطرابات المعوية والهضمية الظاهرة وآلام وتقلصات بالبطن.