من أول يوم إلى مرحلة المراهقة .. اعرفي شروط بناء ابنك بشكل سليم

تُعد التغذية السليمة حجر الأساس لنمو الأطفال وتطورهم في كل مرحلة عمرية. تختلف احتياجاتهم الغذائية مع تقدمهم في السن، مما يتطلب اهتمامًا خاصًا بتوفير العناصر الأساسية التي تدعم صحتهم الجسدية والعقلية، وفقا لموقع hindustantimes.

أولاً: الرُضّع (0–12 شهرًا)

في هذه المرحلة، يعتمد الرضيع بشكل أساسي على حليب الأم أو الحليب الصناعي كمصدر رئيسي للتغذية. توصي منظمة الصحة العالمية بالرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى.

العناصر الغذائية الأساسية:

البروتين: ضروري للنمو السليم.

الدهون الصحية: تدعم تطور الدماغ.

فيتامين د والكالسيوم: يساهمان في نمو العظام.



يُفضل إدخال الأطعمة الصلبة تدريجيًا بدءًا من عمر 6 أشهر، مثل الخضراوات والفواكه المهروسة، والحبوب المدعمة بالحديد.

ثانيًا: الأطفال الصغار (1–3 سنوات)

يبدأ الأطفال في هذه المرحلة بتجربة مجموعة متنوعة من الأطعمة، مما يستدعي التركيز على تقديم وجبات متوازنة.

العناصر الغذائية الأساسية:

الحديد: موجود في الحبوب المدعمة، اللحوم، والبقوليات.

الكالسيوم: من منتجات الألبان أو البدائل النباتية المدعمة.

الدهون الصحية: مثل الأفوكادو والحليب كامل الدسم.



يُنصح بتقديم أطعمة متنوعة من حيث القوام والنكهة لدعم النمو والتطور.

ثالثًا: مرحلة ما قبل المدرسة (4–5 سنوات)

تزداد أهمية التغذية في هذه المرحلة لدعم النشاط البدني والتطور العقلي.

العناصر الغذائية الأساسية:

البروتين: من مصادر مثل اللحوم الخالية من الدهون، البيض، والبقوليات.

الألياف: من الخضراوات، الفواكه، والحبوب الكاملة.

فيتامين د: لصحة العظام.

يُشجّع على تقديم وجبات خفيفة صحية وتعزيز عادات الأكل المتوازنة.

رابعًا: الأطفال في سن المدرسة (6–12 سنة)

مع دخول المدرسة، يحتاج الأطفال إلى طاقة وتركيز أكبر، مما يتطلب تغذية داعمة.

العناصر الغذائية الأساسية:

الكالسيوم وفيتامين د: لتطوير الكتلة العظمية.

الحديد: خاصة للفتيات في سن النمو.

أحماض أوميجا-3 الدهنية: لدعم صحة الدماغ.



يُنصح بتقديم وجبات منتظمة، وجبات خفيفة صحية، والحد من الأطعمة السكرية.

خامسًا: المراهقون (13–٢٠سنة)

تُعدّ فترة المراهقة مرحلة نمو سريع وتغيرات جسدية، مما يزيد من الاحتياجات الغذائية.

العناصر الغذائية الأساسية:

البروتين: لبناء العضلات.

الكالسيوم وفيتامين د: لصحة العظام.

الحديد: ضروري خاصة للفتيات.

أحماض أوميجا-3: لدعم الوظائف العقلية.



يُشجّع على تعزيز الوعي الغذائي وتقديم الدعم النفسي لتشجيع عادات الأكل الصحية.

نصيحة مهمة، توفير تغذية متوازنة ومناسبة لكل مرحلة عمرية يُعدّ استثمارًا في صحة الأطفال المستقبلية. يُنصح بالتشاور مع أخصائيي التغذية أو أطباء الأطفال لتلبية الاحتياجات الفردية لكل طفل.