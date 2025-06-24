شكرا لقرائتكم خبر عن مرض سلمان خان.. اعرف علامات الإصابة بالتهاب العصب ثلاثى التوائم والان مع تفاصيل الخبر

كشف ممثل بوليوود سلمان خان مؤخرًا عن معاناته من تمدد الأوعية الدموية فى الدماغ وألم العصب ثلاثى التوائم، وهو اضطراب عصبي مُنهك يُطلق عليه غالبًا "مرض الانتحار" بسبب ألم الوجه الشديد الذي يُسببه والذي يُشبه الصدمة الكهربائية، في هذا المرض، غالبًا ما يُحفز الألم القيام بأنشطة يومية مثل التحدث أو المضغ أو حتى نسمة هواء خفيفة تلامس الجسم يمكن أن يستمر هذا الألم من ثوانٍ إلى دقائق، وقد يُسبب اضطرابًا شديدًا فى الحياة.

وقد حدد الأطباء العديد من محفزات وأسباب ألم العصب ثلاثي التوائم، مثل ضغط العصب ثلاثي التوائم بسبب الأوعية الدموية أو حتى الإصابات، أو الصدمات السابقة، أو الشيخوخة، أو اضطرابات مثل التصلب المتعدد.

تُشخص هذه الحالة بنوبات مفاجئة من الألم الشديد، قد يكون هذا الألم قصير الأمد ولكنه قوى، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالاكتئاب أو القلق، وفى بعض الحالات، أفكار انتحارية.

كيف يمكن التعامل بفعالية مع ألم العصب ثلاثي التوائم؟

يُعد العلاج الطبي هو العلاج الأولي، هذا يعني أنه يمكن استخدام أدوية مثل مضادات الاختلاج لتقليل خلل إرسال الإشارات العصبية، إذا فشل الدواء فإن الخيار التالي هو اللجوء إلى الجراحة، وقد توفر إزالة الضغط الدقيق للأوعية الدموية، أو الجراحة الإشعاعية بسكين جاما، أو بضع الجذور العصبية الراحة من خلال تخفيف ضغط العصب، يصاحب ألم العصب ثلاثي التوائم الكثير من التوتر والقلق.

كما أن بعض التصرفات البسيطة قد تُحفز نوبات المرض، بالإضافة إلى الشعور بالتوتر المصاحب له، ولذلك، يُعلّم المرضى تعديل روتينهم، مثل استخدام فرشاة أسنان ناعمة، وتخطيط وجباتهم بعناية، وتجنب تقلبات الطقس إلى جانب ذلك، تُساعد تقنيات مثل اليقظة والتأمل واليوجا الهادئة في إدارة القلق المصاحب هذا يعني أن الحالة قد تتطلب أيضًا طلب الدعم النفسي.

ويلجأ الكثيرون إلى العلاج النفسي، مثل العلاج السلوكي المعرفي، إذ يُمكن أن يُساعد المرضى على إدارة خوفهم من الألم، ويُعزز مهاراتهم في التأقلم، ويُقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.