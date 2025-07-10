شكرا لقرائتكم خبر عن تتفاقم بالصيف.. أسباب حدوث أظافر القدم الغائرة وكيفية تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

يعانى الكثيرون من وجود ظفر نامى تحت الجلد، أو ما يطلق عليه "الظفر الغائر" بالقدم، لكن التعامل مع تلك الإصابة يصبح أصعب خلال فصل الصيف تحديدا.

ووفقا لموقع "الجارديان"، يعد التعامل مع هذا الظفر في الربيع والصيف قد يكون صعبًا للغاية، وذلك لأن الطقس الدافئ يتطلب ارتداء أحذية مفتوحة من الأمام والتعرض لعوامل الطقس، وهو ما قد يسمح بدخول البكتيريا إلى الجلد القريب من الظفر الناشب، مما يؤدي إلى الإصابة بالعدوى.

وبحسب المعهد الوطني للصحة ، يعاني 20% من الأشخاص الذين يراجعون الطبيب لمشاكل في القدم من هذه الحالة.

أسباب نمو أظافر القدم تحت الجلد

يعد قصّ أظافر القدمين بشكل غير صحيح أحد أكثر الأسباب شيوعًا، حيث يتبع الكثيرون الخط المنحني لبياض أظافرهم، لكن قصّها بشكل مستقيم أفضل، لأنه كلما زاد قص زوايا الظفر، زاد التواء الظفر في الجلد المحيط به بدلًا من أن يكون مسطحًا، مما قد يُسبب انغراس الظفر في اللحم، كذلك قد يؤدى قص الظفر بشكل قصير جدًا أو دائري جدًا إلى ظهور شظية خشنة من الظفر، وقد تغوص هذه الشظية في الجلد مع نمو الظفر.

كما تعتبر الأحذية الضيقة سبب شائع آخر لتلك الحالة، وذلك لأن ضيق مقدمة القدم يُسبب ضغطًا مستمرًا على الزوايا الداخلية والخارجية لأظافر القدم، مما قد يؤدي إلى انغراس الظفر في الجلد.

وفي حالات أخرى، يكون العامل الوراثي هو السبب، وغالبا ما يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب المفصل الإبهامي من أظافر أصابع القدم الغارزة في اللحم، لأن زاوية إصبع القدم الكبير تجاه إصبع القدم الثاني تُسبب ضغطًا أكبر على الحافة الداخلية للظفر، كما أن الأشخاص الذين يعانون من الأقدام المسطحة، والأظافر الفطرية، والأظافر الضامرة أو السميكة، أكثر عرضة للإصابة.

كيفية منع نمو أظافر القدم تحت الجلد

تعد إحدى الطرق السهلة لحماية أصابع قدميك هي ترك الظفر ينمو قليلاً بعد طرف إصبعك، ثم قصّه بشكل مستقيم دون تقريب الحواف، و يعد قصّ الظفر كل ثلاثة إلى أربعة أسابيع ممارسة عامة جيدة، ولكن هذا يختلف من شخص لآخر.

وينصح بارتداء أحذية أوسع تمنح أصابع قدميكِ مساحة، وتجنب جلسات العناية بالأظافر، التي قد تتضمن قصّ جوانب الأظافر بشكل قاسٍ.

وبالنسبة للرياضيين الذين يرتدون أحذية رياضية، ينصح باستخدام أحذية رياضية جديدة باستمرار.

وقد يلجأ البعض، خاصة فى الإصابة الوراثية بالظفر الغائر، إلى استئصال جزئي للظفر، حيث يزيل الطبيب جزءًا جانبيًا صغيرًا من الظفر ويضع مادة كيميائية على جذر الظفر لمنع نموه مجددًا، وعادةً ما يستغرق الظفر أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للشفاء، وقد يكون هذا الإجراء مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من أظافر القدم الغارزة في اللحم بشكل متكرر.