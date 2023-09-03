انت الان تتابع خبر جريمة قتل غامضة باستخدام "السم" في بغداد.. هذه التفاصيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "جريمة قتل غامضة حصلت ضمن منطقة حي العامل ببغداد باستخدام السم، ولغموض الحادث أحيلت الأوراق التحقيقية الخاصة بالقضية إلى مكتب مكافحة اجرام حي العامل، حيث تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات تبين أن الحادث جنائي وليس وفاة طبيعية، ولدى التعمق بالتحقيق وبعد جهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى هوية القاتل والقبض عليه".



وأضافت انه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

