المنتخب الوطني يغادر إلى تايلاند للمشاركة ببطولة دولية

غادر المنتخب الوطني العراقي، مساء اليوم الاحد، إلى تايلاند للمشاركة ببطولة دولية.

وقال اتحاد الكرة في بيان، "غادر وفدُ المنتخب الوطنيّ، مساء اليوم الأحد، متوجهاً إلى مدينةِ شانغماي التايلنديّة للمُشاركةِ في بُطولةِ كأس ملك تايلاند 49 للفترة من 4-11 أيلول الحالي".

ومن المؤمل أن يلاقي أسود الرافدين نظيره الهندي في السابع من أيلول المقبل، على ان يلعب الفائز من هذه المواجهة أمام الفائز من لقاء تايلاند ولبنان على المركزين الأول والثاني، أما الخاسران سيتواجهان لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.