وزير التعليم يصدر توجيهاً يخص القبول المركزي

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بغداد - ياسين صفوان - وزير التعليم يتابع منظومة القبول المركزي ويوجه بتمديد استلام معاملات الطلبة الوافدين إلى الرابع والعشرين من أيلول

تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة واطلع على إجراءاتها بشأن استقبال المواطنين وتيسير سياقات التعامل مع طلباتهم وإنجاز معاملاتهم.

وتابع وزير التعليم خلال الجولة التفقدية المنظومة الإلكترونية للقبول المركزي التي تشهد تقديم خريجي الدراسة الإعدادية للقبول في الجامعات للعام الدراسي 2024/2023 داعيا في الوقت نفسه الى تحقيق طموح الطلبة على وفق استحقاقهم وتطلعاتهم إلى الالتحاق في التخصصات الجامعية المتنوعة.

وفي سياق الزيارة وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي بتمديد مدة استلام أوليات ومتعلقات الطلبة الوافدين الراغبين بالنقل الى الجامعات العراقية إلى غاية الرابع والعشرين من أيلول الحالي فيما التقى عددا من المواطنين واستمع الى طلباتهم وحث على تذليلها على وفق المتطلبات القانونية الممكنة.

دائرة الإعلام والاتصال الحكومي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

4 أيلول 2023