انت الان تتابع خبر تركيا.. سقوط خزان وقود خاص بمقاتله "F-4" في موقف سيارات (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الدفاع التركية أن "التحقيق مستمر للوقوف على ملابسات الحادث، فيما هبطت الطائرة المعنية بسلام في إسكي شهير".

وقالت الوزارة في بيان لها: "سقط جزء من الطائرة المقاتلة من طراز F-4 التابعة لقيادة قواتنا الجوية في ساحة انتظار مفتوحة تابعة لشركة TPAO لسبب غير معروف في أثناء تحليقها في سماء أنقرة".

وأضاف: "هبطت الطائرة بسلام في ساحة مدينة إسكي شهير. ولم تسجل أي إصابات بسبب الحادث. وتم فتح تحقيق فني تفصيلي".