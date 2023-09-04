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يوفنتوس يكشف عن طبيعة إصابة بوجبا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-466796-638294385291228422.jpg

2023-09-04 | 17:33

يوفنتوس يكشف عن طبيعة إصابة بوجبا

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كشف نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الإثنين، عن طبيعة إصابة الثنائي بول بوجبا وفيديريكو جاتي.
وقال يوفنتوس، في بيان عبر موقعه الرسمي: "خضع بوجبا وجاتي لفحوصات طبية اليوم في مركز يوفنتوس الطبي، بعد الإصابات التي ضربتهما أمس خلال مباراة إمبولي".

وأضاف البيان: "استبعدت الاختبارات التشخيصية وجود أي إصابات عضلية لبوجبا، وسلطت الضوء على الحمل الزائد الطفيف في العضلة شبه الغشائية للفخذ الأيمن".


وتابع: "بينما يعاني فيديريكو جاتي من التواء في كاحله الأيسر".

وختم البيان: "بدأ اللاعبان بالفعل عملية إعادة التأهيل".

وحقق يوفنتوس الفوز على إمبولي، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الإيطالي.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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