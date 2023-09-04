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استقدام قائممقام السماوة لمخالفته واجبات وظيفته

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة ورد لـ الخليج 365، أنَّ "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في المثنى، أصدر أمر استقدام بحق قائممقام قضاء السماوة، لقيامه بتخصيص قطعة أرضٍ إلى أحد الأشخاص خلافاً للقانون؛ بالرغم من تخصيصها سابقاً إلى أحد المواطنين الذي أكمل بدوره جميع الإجراءات المطلوبة للتخصيص، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهم يرأس لجنة تخصيص قطع الأراضي السكنيَّة في السماوة".

وأضافت، أنَّ "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المثنى أصدر أمر الاستقدام؛ بناءً على أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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