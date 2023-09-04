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بعرض ضخم.. اتحاد جدة يحاول مجدداً خطف صلاح

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-466800-638294408324867371.jpg

2023-09-04 | 18:13

بعرض ضخم.. اتحاد جدة يحاول مجدداً خطف صلاح

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يتمسك مسؤولو اتحاد جدة بالحصول على خدمات المصري محمد صلاح، نجم ، خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي في الدوري السعودي.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد وصل وفد سعودي إلى لندن، السبت الماضي، ويخطط لإجراء محاولة أخيرة لإقناع ليفربول ببيع صلاح هذا الأسبوع.

وأشارت الصحيفة إلى أن آخر عرض رسمي تم تقديمه من قبل اتحاد جدة بلغ 150 مليون إسترليني، ووصل ليفربول، يوم الخميس الماضي.


وأوضحت أن مسؤولي اتحاد جدة سيرفعون عرضهم إلى 200 مليون جنيه إسترليني خلال الـ48 ساعة المقبلة (يجلعه الأغلى في التاريخ)، معتقدين أن النجم المصري منفتح على الانضمام للدوري السعودي.

وأحرز صلاح هدفا خلال فوز ليفربول على أستون فيلا (3-0)، أمس الأحد، ضمن الجولة الرابعة من الممتاز.

وصرح كلوب مدرب ليفربول قبل المباراة بشأن هذه القصة: "لدي منضدة كبيرة في مكتبي، والكثير من الأوراق، وكمبيوتر محمول، وآيباد، ولا شيء منها مشغول بهذا النوع من الأخبار".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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