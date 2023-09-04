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ميسي يقود انتر ميامي إلى رقم قياسي.. تعرف عليه

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-466802-638294422695253439.jpeg

2023-09-04 | 18:37

ميسي يقود انتر ميامي إلى رقم قياسي.. تعرف عليه

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ساهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في تحقيق فريقه الأمريكي انتر ميامي رقماً قياسياً، بعد تغلب الأخير على لوس أنجليس حامل لقب دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم.
وصنع ميسي، هدفين ليسهم في فوز إنتر ميامي (3-1) على لوس أنجليس، إذ منح تمريرتين حاسمتين لجوردي ألبا، وليوناردو كامبانا، في الشوط الثاني بعد أن افتتح فاكوندو فارياس، التسجيل لإنتر، في الدقيقة 14.

وحقق "إنتر ميامي" رقما قياسيا بعد سلسلة من مباريات الفريق الخالية من الهزيمة في 11 مباراة في جميع المسابقات ولأول مرة.


وهذا الانتصار الثاني لإنتر في ثلاث مباريات في الدوري مقابل تعادل واحد بعد وصول ميسي، في يوليو/ تموز الماضي، والذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الأمريكي- المكسيكي.

ولا يزال إنتر ميامي في المركز قبل الأخير في القسم الشرقي، بينما يحتل لوس أنجليس المركز الثالث في ترتيب الغرب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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