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بينهم إيرانيون.. مصرع واصابة 11 شخصا بحادث سير في البصرة (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "لقي اثنان مصرعهم وأصيب ستة اخرون بجروح من الزوار الإيرانيين، فيما أصيب ثلاثة اشخاص عراقيين نتيجة حادث تصادم بين ثلاث سيارات (يوكن ومرسيدس وسوناتا) على الطريق السريع امام الرميلة الشمالية تحديدا جسر الطوبة في محافظة البصرة".

وأضاف: "تم نقل الجثث والمصابين الى مستشفى الفيحاء وسط البصرة، موضحا ان "الجانب الإيراني قام بنقل المتوفين والمصابين الإيرانيين الى منفذ الشلامجة استعدادا لنقلهم الى إيران".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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