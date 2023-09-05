انت الان تتابع خبر اعتقال مطلوبين اثنين بتهم الارهاب وتجارة المخدرات في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بمتابعة ميدانية دقيقة للبحث عن المطلوبين للقضاء، تمكنت مفارزنا من القاء القبض على أحد المطلوبين للقضاء بتهم الارهاب وذلك من خلال تواجده في منطقة الكرادة ببغداد، والصادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (1/4) ارهاب من محكمة تحقيق الكرخ الأولى".وأضافت: "تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه واحاله الى القضاء".

ومن جهة أخرى، استطاعت مفارز المديرية "من القبض على أحد تجار ومروجي المواد المخدرة في منطقة الشعب شمال العاصمة وفق مذكرة قبض صادره بحقه (28) مخدرات من احدى المحاكم المختصة".

وأشارت الى "تسليمه الى الجهات المعنية اصوليا".